На Харьковщине СБУ задержала "крота" ФСБ, который наводил удары РФ на позиции своего подразделения

Задержанный / © Служба безпеки України

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Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала завербованного агента ФСБ в боевом подразделении Сил обороны, которое сдерживает наступление россиян в районе Великого Бурлука, Харьковская область. Предателем оказался 26-летний мобилизованный украинец.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

Как сообщили в СБУ, его завербовали через Telegram, который маскировался под поиск «легких заработков». Мотивом предательства стали финансовые проблемы: мужчина имел долги из-за азартных игр.

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По данным следствия, агент передавал ФСБ точные координаты расположения украинских позиций, что позволяло врагу наносить прицельные удары авиабомбами и артиллерией. Сам предатель заблаговременно покидал место службы под вымышленными предлогами, избегая обстрелов.

Во время таких выездов он дополнительно собирал данные о дислокации других подразделений вблизи. Враг планировал использовать эту информацию для подготовки «прорывов» вглубь территории Украины.

© Служба безпеки України

Предателя задержали во время фиксации координат украинских воинов на передовой. У него изъят смартфон с доказательствами шпионской деятельности.

© Служба безпеки України

© Служба безпеки України

Также установлена личность его куратора — им оказался Супруненко Алексей Леонидович, уроженец Севастополя и бывший украинский милиционер, который перешел на сторону РФ.

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СБУ уже сообщила обоим фигурантам о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Агент находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Для безопасности украинских военных СБУ провела дополнительные мероприятия по усилению охраны пунктов базирования и маршрутов перемещения сил обороны на этом участке фронта.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Волыни Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агента белорусского КГБ, который собирал разведданные об оборонных объектах на северной границе Украины.

Также сообщалось, что СБУ предотвратила покушение на комбата 108-го батальона ВСУ«Волки Да Винчи» Сергея Филимонова, который готовила ФСБ. Россияне завербовали украинца из Днепропетровской области, выдавая себя за сотрудников СБУ.

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