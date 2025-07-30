Умер актер фильмов "Рэмбо" и "Темный рыцарь" Алон Абутбуль

Алон Абутбуль / © Associated Press

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Израильский актер и режиссер Алон Абутбуль, который играл в таких голливудских фильмах, как "Рэмбо III" и "Темный рыцарь: Возращение легенды", умер.

Артист ушел из жизни 29 июля. Как пишет Jerusalem Post, актеру резко стало плохо на пляже Хабоним, что в Тель-Авиве. Алон Абутбуль потерял сознание. На место сразу же прибыли медики, которые выполняли реанимационные мероприятия, но, к сожалению, артиста не удалось вернуть к жизни. На момент смерти знаменитости было 60 лет.

Алон Абутбуль / © Associated Press

Отметим, Алон Абутбуль - израильский актер, который также прославился в Голливуде. За время своей карьеры артист успел сняться в более 100 картинах. В основном он играл солдат, а также различных злодеев. Впрочем, на его счету есть романтические роли, а также комедийные. У актера осталась жена и четверо детей.

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Напомним, недавно стало известно, что умер Халк Хоган - легенда реслинга. Знаменитости не стало на 72-м году жизни.