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Умер актер фильмов "Рэмбо" и "Темный рыцарь" Алон Абутбуль
Алон Абутбуль умер 29 июля в Израиле. Врачи пытались спасти его жизнь, однако реанимационные мероприятия не помогли.
Израильский актер и режиссер Алон Абутбуль, который играл в таких голливудских фильмах, как "Рэмбо III" и "Темный рыцарь: Возращение легенды", умер.
Артист ушел из жизни 29 июля. Как пишет Jerusalem Post, актеру резко стало плохо на пляже Хабоним, что в Тель-Авиве. Алон Абутбуль потерял сознание. На место сразу же прибыли медики, которые выполняли реанимационные мероприятия, но, к сожалению, артиста не удалось вернуть к жизни. На момент смерти знаменитости было 60 лет.
Отметим, Алон Абутбуль - израильский актер, который также прославился в Голливуде. За время своей карьеры артист успел сняться в более 100 картинах. В основном он играл солдат, а также различных злодеев. Впрочем, на его счету есть романтические роли, а также комедийные. У актера осталась жена и четверо детей.
Напомним, недавно стало известно, что умер Халк Хоган - легенда реслинга. Знаменитости не стало на 72-м году жизни.