Помер актор фільмів "Рембо" та "Темний лицар" Алон Абутбуль

Алон Абутбуль / © Associated Press

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Ізраїльський актор та режисер Алон Абутбуль, який грав у таких голлівудських фільмах, як "Рембо ІІІ" та "Темний лицар повертається", помер.

Артист пішов із життя 29 липня. Як пише Jerusalem Post, акторові різко стало зле на пляжі Хабонім, що у Тель-Авіві. Алон Абутбуль знепритомнів. На місце одразу ж прибули медики, які виконували реанімаційні заходи, та, на жаль, артиста не вдалося повернутися до життя. На момент смерті знаменитості було 60 років.

Алон Абутбуль / © Associated Press

Зазначимо, Алон Абутбуль – ізраїльський актор, який також прославився в Голлівуді. За час своєї кар'єри артист встиг знятися у понад 100 картинах. Здебільшого він грав солдатів, а також різних поганців. Утім, на його рахунку є романтичні ролі, а також комедійні. В актора залишилася дружина та четверо дітей.

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер Галк Гоган – легенда реслінгу. Знаменитості не стало на 72-му році життя.