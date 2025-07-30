ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2801
Час на прочитання
1 хв

Помер актор фільмів "Рембо" та "Темний лицар" Алон Абутбуль

Алон Абутбуль помер 29 липня в Ізраїлі. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак реанімаційні заходи не допомогли.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Алон Абутбуль

Алон Абутбуль / © Associated Press

Ізраїльський актор та режисер Алон Абутбуль, який грав у таких голлівудських фільмах, як "Рембо ІІІ" та "Темний лицар повертається", помер.

Артист пішов із життя 29 липня. Як пише Jerusalem Post, акторові різко стало зле на пляжі Хабонім, що у Тель-Авіві. Алон Абутбуль знепритомнів. На місце одразу ж прибули медики, які виконували реанімаційні заходи, та, на жаль, артиста не вдалося повернутися до життя. На момент смерті знаменитості було 60 років.

Алон Абутбуль / © Associated Press

Алон Абутбуль / © Associated Press

Зазначимо, Алон Абутбуль – ізраїльський актор, який також прославився в Голлівуді. За час своєї кар'єри артист встиг знятися у понад 100 картинах. Здебільшого він грав солдатів, а також різних поганців. Утім, на його рахунку є романтичні ролі, а також комедійні. В актора залишилася дружина та четверо дітей.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер Галк Гоган – легенда реслінгу. Знаменитості не стало на 72-му році життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
2801
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie