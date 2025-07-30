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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
781
Час на прочитання
1 хв

У прозорій сукні-сітці: Джессіка Сімпсон показала, як відсвяткувала 45-річчя

Співачка опублікувала серію фото з вечірки.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джессіка Сімпсон

Джессіка Сімпсон / © Associated Press

Американська співачка, акторка і ведуча Джессіка Сімпсон нещодавно відсвяткувала свій день народження — їй виповнилося 45 років. Вечірку для подруг вона організувала в Лос-Анджелесі, в готелі Chateau Marmon.

Джессіка Сімпсон із подругами / © Instagram Джессіки Сімпсон

Джессіка Сімпсон із подругами / © Instagram Джессіки Сімпсон

Джессіка Сімпсон із подругою / © Instagram Джессіки Сімпсон

Джессіка Сімпсон із подругою / © Instagram Джессіки Сімпсон

Для такої події зірка обрала гламурно-готичний образ — вона одягла блискучу напівпрозору сукню-сітку, розшиту камінням, яку доповнила блискучим чокером, атласною сукнею-смокінгом та босоніжками на високих підборах, а також незвичними аксесуарами — маленькою сумкою із застібками у вигляді черепів і срібними каблучками-накладками на всю довжину пальців теж із черепами.

Джессіка Сімпсон / © Instagram Джессіки Сімпсон

Джессіка Сімпсон / © Instagram Джессіки Сімпсон

Джессіка Сімпсон / © Instagram Джессіки Сімпсон

Джессіка Сімпсон / © Instagram Джессіки Сімпсон

Деякий час тому Джессіка була об’єктів жвавих дискусій у Мережі. А вся річ у тім, що акторка різко схудла на 45 кг. Після третьої вагітності вона набрала 108 кг, але вирішила опанувати себе і змогла за пів року скинути зайву вагу. Як стверджує сама Сімпсон, вона щодня проходила 14 тисяч кроків, займалася тричі на тиждень у спортзалі, дотримувалася дієти з акцентом на білки та овочі, а також висипалася.

Джессіка Сімпсон / © Instagram Джессіки Сімпсон

Джессіка Сімпсон / © Instagram Джессіки Сімпсон

Джессіка Сімпсон / © Instagram Джессіки Сімпсон

Джессіка Сімпсон / © Instagram Джессіки Сімпсон

Раніше, нагадаємо, Джессіка Сімпсон підкреслила ноги оригінальним вбранням. Поп-співачка викликала фурор на вулицях Нью-Йорка в гламурній помаранчевій мінісукні.

Джессіка Сімпсон / © Getty Images

Джессіка Сімпсон / © Getty Images

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