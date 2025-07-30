В прозрачном платье-сетке: Джессика Симпсон показала, как отпраздновала 45-летие

Джессика Симпсон / © Associated Press

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Американская певица, актриса и ведущая Джессика Симпсон недавно отпраздновала свой день рождения — ей исполнилось 45 лет. Вечеринку для подруг она организовала в Лос-Анджелесе, в отеле Chateau Marmon.

Джессика Симпсон с подругами / © Instagram Джессики Симпсон

Джессика Симпсон с подругой / © Instagram Джессики Симпсон

Для такого события звезда выбрала гламурно-готический образ — она надела блестящее полупрозрачное платье-сетку, расшитое камнями, которое дополнила блестящим чокером, атласным плащом-смокингом и босоножками на высоких каблуках, а также необычными аксессуарами — маленькой сумкой с застежками в виде черепов и серебряными кольцами-накладками на всю длину пальцев тоже с черепами.

Джессика Симпсон / © Instagram Джессики Симпсон

Джессика Симпсон / © Instagram Джессики Симпсон

Некоторое время назад Джессика была объектов оживленных дискуссий в Сети. А все дело в том, что актриса резко похудела на 45 кг. После третьей беременности она поправилась до 108 кг, но решила взять себя в руки и смогла за полгода скинуть лишний вес. Как утверждает сама Симпсон, она каждый день проходила 14 тысяч шагов, занималась три раза в неделю в спортзале, придерживалась диеты с акцентом на белки и овощи, а также высыпалась.

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Джессика Симпсон / © Instagram Джессики Симпсон

Джессика Симпсон / © Instagram Джессики Симпсон

Ранее, напомним, Джессика Симпсон подчеркнула ноги оригинальным нарядом. Поп-певица произвела фурор на улицах Нью-Йорка в гламурном оранжевом мини-платье.

Джессика Симпсон / © Getty Images