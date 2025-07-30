Трамп раскрыл истинное отношение первой леди США к Путину

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его жена Мелания имеет положительное отношение к президенту РФ Владимиру Путину, но выразила соболезнования из-за российских ударов по Киеву.

Об этом он сказал в подкасте Pod Force One, сообщает New York Post.

"Мы знаем Путина, и он ей нравится... У меня с ним были очень хорошие отношения. В идеале так и должно быть. Но она сказала: как жаль, они только бомбили Киев. А я как раз говорил с ним в тот день днем", - отметил Трамп.

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Ранее президент США рассказывал, что Мелания занимает нейтральную позицию по войне в Украине. По его словам, она последовательно выступает за прекращение кровопролития.

В июле 2025 года конгрессмен Дон Бэйкон заявил, что именно Мелания повлияла на более жесткую риторику Трампа в отношении России. По его словам, первая леди регулярно напоминает президенту об ушибах РФ по Украине.