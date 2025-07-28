Трамп сделал неожиданное заявление о разговоре с Путиным

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Американский президент Дональд Трамп заявил, что больше не заинтересован в разговорах с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом глава Белого дома заявил во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Мне больше не очень интересно разговаривать", - подчеркнул он.

Реклама

По словам президента США, он "всегда ладил с президентом Путиным" и "имел с ним отличные отношения". Происходило это даже тогда, говорит Трамп, даже если тот был с ним жестким.

"Я думал, что нам удастся что-то договориться. Возможно, это все-таки произойдет, но это уже очень поздняя стадия процесса. Я разочарован", - подчеркнул американский лидер.

Он также отметил, что РФ имеет "огромные" земли, которые "могут быть плодородными и богатыми". Впрочем, "вместо этого они тратят все свои деньги на войну и убийства людей", добавил он.

Напомним, 28 июля Дональд Трамп заявил, что решил сократить срок 50-дневного ультиматума диктатору РФ Владимиру Путину. Причиной называет отсутствие прогресса. По его словам, он дает России "10 или 12" дней, чтобы решить вопрос Украины.

Реклама

Кроме того, Трамп намекнул на предательство Путина. Президент США признал, что не доверяет русскому "фюреру", хотя и избегает слова "ложь". Он вспомнил, что несколько раз стороны приближались к прекращению огня, но внезапные атаки со стороны России все разрушили.

Дата публикации 17:10, 28.07.25 Количество просмотров 22 Трамп удивляет новым дедлайном для Путина: Я очень разочарован Путиным и сокращаю 50-дневный срок до...