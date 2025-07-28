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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Президент Турции намекнул на близкое завершение войны в Украине

Турция намерена вновь сыграть ключевую роль в урегулировании войны между Украиной и Россией

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в скором будущем мирный стол для урегулирования войны между Россией и Украиной может снова быть создан в Турции.

Об этом он сказал после заседания Кабинета Министров в понедельник, передает T.C. İletişim Başkanlığı

«На третьем раунде переговоров, состоявшемся 23 июля, было принято решение об обмене военнопленными. Мы считаем, что эта война должна закончиться. Как переговорный стол был создан в Стамбуле, так и стол мира снова будет накрыт в Турции — и эта кровопролитная война будет завершена», — подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, в марте 2022 года Турция уже принимала делегации из Киева и Москвыдля прямых переговоров. Однако после зверств в Буче украинская сторона прекратила переговорный процесс. Анкара и в дальнейшем позиционирует себя как нейтрального посредника и активно продвигает дипломатическое урегулирование конфликта.

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