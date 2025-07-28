Президент Турции намекнул на близкое завершение войны в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в скором будущем мирный стол для урегулирования войны между Россией и Украиной может снова быть создан в Турции.

Об этом он сказал после заседания Кабинета Министров в понедельник, передает T.C. İletişim Başkanlığı

«На третьем раунде переговоров, состоявшемся 23 июля, было принято решение об обмене военнопленными. Мы считаем, что эта война должна закончиться. Как переговорный стол был создан в Стамбуле, так и стол мира снова будет накрыт в Турции — и эта кровопролитная война будет завершена», — подчеркнул турецкий лидер.

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Напомним, в марте 2022 года Турция уже принимала делегации из Киева и Москвыдля прямых переговоров. Однако после зверств в Буче украинская сторона прекратила переговорный процесс. Анкара и в дальнейшем позиционирует себя как нейтрального посредника и активно продвигает дипломатическое урегулирование конфликта.