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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Президент Туреччини натякнув на близьке завершення війни в Україні

Туреччина має намір знову зіграти ключову роль у врегулюванні війни між Україною та Росією

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган / © Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що в недалекому майбутньому мирний стіл для врегулювання війни між Росією та Україною може знову бути створений у Туреччині.

Про це він сказав після засідання Кабінету Міністрів у понеділок, передає T.C. İletişim Başkanlığı.

«На третьому раунді переговорів, що відбувся 23 липня, було ухвалено рішення про обмін військовополоненими. Ми вважаємо, що ця війна має закінчитися. Як переговорний стіл було створено в Стамбулі, так і стіл миру знову буде накрито в Туреччині — і ця кровопролитна війна буде завершена», — наголосив турецький лідер.

Нагадаємо, у березні 2022 року Туреччина вже приймала делегації з Києва та Москви для прямих переговорів. Однак після звірств у Бучі українська сторона припинила переговорний процес. Анкара й надалі позиціонує себе як нейтрального посередника і активно просуває дипломатичне врегулювання конфлікту.

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