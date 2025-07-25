Ердоган хоче зібрати у Стамбулі Трампа і Путіна: що відомо

Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього тижня хоче поговорити телефоном з диктатором РФ Володимиром Путіним і американським колегою Дональдом Трампом, аби дізнатися їхні наміри щодо зустрічі у Стамбулі.

Заяву турецького лідера наводить Anadolu Agency.

Таким чином Ердоган прагне оцінити ймовірність зустрічі лідерів в Стамбулі задля вирішення “питання війни в Україні”.

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“Цього тижня, провівши переговори з Путіним і Трампом, хочемо з’ясувати, чи зможемо зібрати цих лідерів разом у Стамбулі. В цьому полягає наша робота ”, - висловився президент Туреччини.

Нагадаємо, 23 липня у Стамбулі відбулася третя зустріч представників України і агресорки Росії. Під час переговорів Київ озвучив російській стороні три основні умови задля становленню миру. Одна з них - організація зустрічі президента Володимира Зеленського з “фюрером” РФ Володимиром Путіним. Переговори мають відбутися за участю лідерів інших країн — президентів США Дональда Трампа і Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Втім, речник Кремля Дмитро Пєсков висловив сумніви щодо можливої зустрічі Путіна і Зеленського до кінця серпня. Разом з тим, з його слів, потенційна зустріч лідерів може і має «поставити остаточну точку у врегулюванні конфлікту» і зафіксувати домовленості, які потрібно виробити під час експертної роботи.

Дата публікації 12:41, 24.07.25 Кількість переглядів 122 Найкоротша зустріч у Стамбулі! Умєров і Мединський зустрілись окремо! Що ж далі?