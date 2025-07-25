Чау-Чау / © Associated Press

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У статті видання Martha Stewart розповіли про породи собак, які зазвичай мають довшу тривалість життя. Але важливу роль тут також відіграє догляд, харчування, фізична активність та регулярні візити до ветеринара. Отже, представляємо вам топ-15 порід собак-довгожителів, які не лише подарують роки радості, а й легко адаптуються до домашнього життя та стануть ідеальними компаньйонами для всієї родини.

Чихуахуа

Середня тривалість життя: 14–20 років

Найменша порода у світі з сильним характером. Ці собаки живуть дуже довго, якщо їх правильно годувати, не переохолоджувати та забезпечувати безпечний простір.

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Йоркширський тер’єр

Середня тривалість життя: 11–15 років

Йорки — жваві, грайливі, чудово почуваються у міських квартирах. Їхня довговічність — одна з причин, чому їх так часто обирають родини.

Австралійський пастуший собака

Середня тривалість життя: 12–15 років

Виняток серед середніх порід, вони витривалі та дуже розумні. Відомо, що один представник цієї породи прожив понад 29 років.

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Такса

Середня тривалість життя: 12–16 років

Відома як «ковбаска на лапках», такса — справжній мисливець і сімейний улюбленець з довгим життям і веселою вдачею.

Той-пудель

Середня тривалість життя: 10–18 років

Маленький, елегантний та напрочуд розумний. Пуделі легко навчаються та рідко мають спадкові хвороби.

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Померанський шпіц

Середня тривалість життя: 12–16 років

Маленький «вибух» пухнастої енергії. Потребує регулярного догляду за шерстю, зате тішить господаря багато років.

Лхаса-апсо

Середня тривалість життя: 12–15 років

Тибетська порода, яка колись охороняла монастирі. Віддана, спокійна та витривала.

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Рассел тер’єр

Середня тривалість життя: 12–14 років

Маленький пес із величезним запасом енергії. Вимагає активного способу життя, зате дарує багато щастя.

Папільйон

Середня тривалість життя: 14–16 років

Свою назву ця порода отримала через вушка, що нагадують крила метелика. Дуже розумний, приязний та довговічний.

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Ірландський сетер

Середня тривалість життя: 12–15 років

Незвично довго живе як для великої породи. Вірний, грайливий, активний — ідеальний для родин із дітьми.

Чау-чау

Середня тривалість життя: 8–12 років

Стародавня китайська порода з густою «лев’ячою» гривою. Стає дуже прив’язаним до господаря, але потребує досвідченого власника.

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Бігль

Середня тривалість життя: 10–15 років

Цей улюбленець із чудовим нюхом, розумом і веселим характером легко адаптується до сімейного життя.

Ши-тцу

Середня тривалість життя: 10–18 років

Дрібна декоративна порода з «царським» минулим. Приязна, любить комфорт, легко доживає до поважного віку.

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Мальтезе (мальтійська болонка)

Середня тривалість життя: 12–15 років

Елегантна та весела порода, яка стане вам другом надовго. Відомо, що самки мальтезе живуть трохи довше за самців.

Грейхаунд (англійська хорт)

Середня тривалість життя: 10–13 років

Попри те, що це велика порода, грейхаунди мають спокійний характер і доволі довге життя для своїх розмірів.

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Як подовжити життя вашому собаці

Забезпечте здорове харчування

Стежте за вагою та активністю

Проводьте регулярні візити до ветеринара

Уникайте стресів і забезпечте емоційний комфорт

Не забувайте про гігієну зубів і шерсті

Якщо ви обираєте собаку для себе чи родини, звертайте увагу не лише на зовнішність, а й на тривалість життя та здоров’я породи. Адже це ваш майбутній найкращий друг на роки.