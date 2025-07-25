Чау-Чау / © Associated Press

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В статье издания Martha Stewart рассказали о породах собак, с большей продолжительностью жизни. Но важную роль здесь также играет уход, питание, физическая активность и регулярные визиты к ветеринару. Итак, представляем вам топ-15 пород собак-долгожителей, которые не только подарят годы радости, но и легко адаптируются к домашней жизни и станут идеальными компаньонами для всей семьи.

Чихуахуа

Средняя продолжительность жизни: 14-20 лет

Самая маленькая порода в мире с сильным характером. Эти собаки живут очень долго, если их правильно кормить, не переохлаждать и обеспечивать безопасное пространство.

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Йоркширский терьер

Средняя продолжительность жизни: 11-15 лет

Йорки — резвые, игривые, прекрасно чувствуют себя в городских квартирах. Их долговечность — одна из причин, почему их так часто выбирают семьи.

Австралийская пастушья собака

Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет

Исключение среди средних пород, они выносливые и очень умные. Известно, что один представитель этой породы прожил более 29 лет.

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Такса

Средняя продолжительность жизни: 12-16 лет

Известная как «колбаска на лапках», такса — настоящий охотник и семейный любимец с долгой жизнью и веселым нравом.

Той-пудель

Средняя продолжительность жизни: 10-18 лет

Маленький, элегантный и удивительно умный. Пудели легко обучаются и редко имеют наследственные болезни.

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Померанский шпиц

Средняя продолжительность жизни: 12-16 лет

Маленький «взрыв» пушистой энергии. Требует регулярного ухода за шерстью, зато радует хозяина много лет.

Лхаса-апсо

Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет

Тибетская порода, которая когда-то охраняла монастыри. Преданная, спокойная и выносливая.

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Рассел терьер

Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет

Маленький пес с огромным запасом энергии. Требует активного образа жизни, зато дарит много счастья.

Папильон

Средняя продолжительность жизни: 14-16 лет

Свое название эта порода получила из-за ушек, напоминающих крылья бабочки. Очень умный, дружелюбный и долговечный.

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Ирландский сеттер

Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет

Необычно долго живет как для крупной породы. Верный, игривый, активный — идеален для семей с детьми.

Чау-чау

Средняя продолжительность жизни: 8-12 лет

Древняя китайская порода с густой «львиной» гривой. Становится очень привязанным к хозяину, но нуждается в опытном владельце.

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Бигль

Средняя продолжительность жизни: 10-15 лет

Этот любимец с прекрасным нюхом, умом и веселым характером легко адаптируется к семейной жизни.

Ши-тцу

Средняя продолжительность жизни: 10-18 лет

Мелкая декоративная порода с «царским» прошлым. Дружелюбная, любит комфорт, легко доживает до почтенного возраста.

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Мальтезе (мальтийская болонка)

Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет

Элегантная и веселая порода, которая станет вам другом надолго. Известно, что самки мальтезе живут немного дольше самцов.

Грейхаунд (английская борзая)

Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет

Несмотря на то, что это крупная порода, грейхаунды имеют спокойный характер и довольно долгую жизнь для своих размеров.

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Как продлить жизнь вашей собаке

Обеспечьте здоровое питание

Следите за весом и активностью

Проводите регулярные визиты к ветеринару

Избегайте стрессов и обеспечьте эмоциональный комфорт

Не забывайте о гигиене зубов и шерсти

Если вы выбираете собаку для себя или семьи, обращайте внимание не только на внешность, но и на продолжительность жизни и здоровье породы. Ведь это ваш будущий лучший друг на годы.