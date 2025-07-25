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Топ-15 пород собак-долгожителей
Если вы мечтаете о верном друге на много лет, тогда вам точно стоит обратить внимание на породы собак, которые живут дольше всех.
В статье издания Martha Stewart рассказали о породах собак, с большей продолжительностью жизни. Но важную роль здесь также играет уход, питание, физическая активность и регулярные визиты к ветеринару. Итак, представляем вам топ-15 пород собак-долгожителей, которые не только подарят годы радости, но и легко адаптируются к домашней жизни и станут идеальными компаньонами для всей семьи.
Чихуахуа
Средняя продолжительность жизни: 14-20 лет
Самая маленькая порода в мире с сильным характером. Эти собаки живут очень долго, если их правильно кормить, не переохлаждать и обеспечивать безопасное пространство.
Йоркширский терьер
Средняя продолжительность жизни: 11-15 лет
Йорки — резвые, игривые, прекрасно чувствуют себя в городских квартирах. Их долговечность — одна из причин, почему их так часто выбирают семьи.
Австралийская пастушья собака
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Исключение среди средних пород, они выносливые и очень умные. Известно, что один представитель этой породы прожил более 29 лет.
Такса
Средняя продолжительность жизни: 12-16 лет
Известная как «колбаска на лапках», такса — настоящий охотник и семейный любимец с долгой жизнью и веселым нравом.
Той-пудель
Средняя продолжительность жизни: 10-18 лет
Маленький, элегантный и удивительно умный. Пудели легко обучаются и редко имеют наследственные болезни.
Померанский шпиц
Средняя продолжительность жизни: 12-16 лет
Маленький «взрыв» пушистой энергии. Требует регулярного ухода за шерстью, зато радует хозяина много лет.
Лхаса-апсо
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Тибетская порода, которая когда-то охраняла монастыри. Преданная, спокойная и выносливая.
Рассел терьер
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Маленький пес с огромным запасом энергии. Требует активного образа жизни, зато дарит много счастья.
Папильон
Средняя продолжительность жизни: 14-16 лет
Свое название эта порода получила из-за ушек, напоминающих крылья бабочки. Очень умный, дружелюбный и долговечный.
Ирландский сеттер
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Необычно долго живет как для крупной породы. Верный, игривый, активный — идеален для семей с детьми.
Чау-чау
Средняя продолжительность жизни: 8-12 лет
Древняя китайская порода с густой «львиной» гривой. Становится очень привязанным к хозяину, но нуждается в опытном владельце.
Бигль
Средняя продолжительность жизни: 10-15 лет
Этот любимец с прекрасным нюхом, умом и веселым характером легко адаптируется к семейной жизни.
Ши-тцу
Средняя продолжительность жизни: 10-18 лет
Мелкая декоративная порода с «царским» прошлым. Дружелюбная, любит комфорт, легко доживает до почтенного возраста.
Мальтезе (мальтийская болонка)
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Элегантная и веселая порода, которая станет вам другом надолго. Известно, что самки мальтезе живут немного дольше самцов.
Грейхаунд (английская борзая)
Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет
Несмотря на то, что это крупная порода, грейхаунды имеют спокойный характер и довольно долгую жизнь для своих размеров.
Как продлить жизнь вашей собаке
Обеспечьте здоровое питание
Следите за весом и активностью
Проводите регулярные визиты к ветеринару
Избегайте стрессов и обеспечьте эмоциональный комфорт
Не забывайте о гигиене зубов и шерсти
Если вы выбираете собаку для себя или семьи, обращайте внимание не только на внешность, но и на продолжительность жизни и здоровье породы. Ведь это ваш будущий лучший друг на годы.