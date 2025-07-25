Ваша машина может ехать без расхода топлива: объясняем, как это работает

Как сэкономить топливо

Реклама

Водители бензиновых и дизельных авто могут существенно уменьшить расход топлива, используя функцию, которая уже встроена в большинство современных машин. Речь идет о системе DFCO (Deceleration Fuel Cut-Off) — технологии, которая автоматически отключает подачу топлива при замедлении на передаче с отпущенной педалью газа.

Об этом сообщило издание Express.

Как пояснил эксперт по топливу компании Your NRG Гордон Уоллис, когда водитель снимает ногу с педали акселератора, но оставляет автомобиль на передаче, двигатель начинает вращаться от колес, а не за счет сжигания топлива. В этот момент система прекращает подачу топлива, и расход равен нулю.

Реклама

«Когда вы снимаете ногу с педали акселератора, но держите автомобиль на передаче, двигатель приводится в движение колесами, а не топливом. Это означает, что ваш автомобиль может эффективно использовать нулевое количество топлива во время замедления. Это умная инженерная особенность, от которой большинство водителей получают выгоду, даже не осознавая этого», — отметил Уоллис.

Технология DFCO работает в большинстве авто, выпущенных за последние 25-30 лет. Эксперты советуют при замедлении заранее снижать скорость и позволять автомобилю естественно тормозить на передаче. Это позволяет не только уменьшить расход топлива, но и снизить износ тормозной системы.

По данным британского сервиса RAC Fuel Watch, в июле цены на топливо выросли: стоимость бензина поднялась до 134,64 пенса за литр, дизеля — до аналогичного уровня. На фоне этого экономное вождение становится особенно актуальным.

Эксперты RAC отмечают: поддержание стабильной крейсерской скорости, осторожное управление акселератором, тормозами и рулем помогают не только экономить, но и уменьшить риск поломок.

Реклама

«Это одна из самых простых привычек, которую можно усвоить. Уменьшайте скорость как можно раньше и позволяйте автомобилю естественным образом замедляться, когда включена передача. Вы сохраняете контроль над автомобилем, уменьшаете износ тормозов и не сжигаете топливо. Во время, когда цены на топливо непредсказуемы, а каждый фунт имеет значение, использование существующих технологий вашего автомобиля для экономии средств просто имеет смысл. Это лучше для вашего бюджета, лучше для вашего автомобиля и лучше для окружающей среды», — добавили эксперты.

Напомним, эксперты отметили, что если двигатель глохнет в пробках или на светофорах, причина может быть не в поломке. Водители часто игнорируют критическую деталь.

В то же время водители в Украине начали замечать новый тип дорожных знаков — круглые таблички с зеленой каймой и черными цифрами на белом фоне. Эти знаки не являются обязательными к исполнению, но содержат важную информацию для безопасного движения.