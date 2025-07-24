Незнание этого знака может стоить водителям 15 000 грн: детали

Знак, запрещающий обгон мотоциклов и велосипедов

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На европейских дорогах появились необычные знаки, запрещающие автомобилям обгонять двухколесный транспорт. Нарушение правила обойдется водителю до 15 тысяч гривен.

Об этом сообщило издание mAuto.

В Германии начали устанавливать новые дорожные знаки, призванные защитить мотоциклистов и велосипедистов. Речь идет о знаке с красной окантовкой, на котором изображен автомобиль слева и двухколесный транспорт справа на белом фоне.

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Знак означает запрет на обгон мотоциклов и велосипедов автомобилями на определенных участках. В то же время сами двухколесные транспортные средства могут обгонять друг друга без ограничений.

За несоблюдение этого правила водителям легковушек грозит штраф в размере до 70 евро (примерно 3500 гривен). В случае создания аварийной ситуации — сумма взыскания может достичь 300 евро, что составляет почти 15 тысяч гривен.

Специалисты отмечают, что нововведение будет способствовать повышению безопасности, особенно на узких улицах и в условиях интенсивного движения. Запрет на обгон позволяет избежать критических ситуаций и обеспечивает безопасную дистанцию для уязвимых участников дорожного движения.

Напомним, ранее мы писали о том, что появился новый дорожный знак в виде белого круга с черными треугольниками.

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В то же время водители в Украине начали замечать новый тип дорожных знаков — круглые таблички с зеленой каймой и черными цифрами на белом фоне. Эти знаки не являются обязательными к исполнению, но содержат важную информацию для безопасного движения.

Также мы сообщали, что для украинских водителей, которые путешествуют или планируют поездки за границу, важно обращать внимание на новые дорожные знаки и правила, которые появляются в странах Скандинавии, в частности в Норвегии.