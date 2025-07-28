Пенсії по інвалідності: скільки отримають українці у серпні

Пенсії по інвалідності

Реклама

Багатьох українців, які отримують пенсії по інвалідності, цікавить, чи варто очікувати на зміни та підвищення у серпні 2025 року.

Чи буде підвищення пенсій по інвалідності у серпні 2025 року

Як зазначають експерти, попри сподівання багатьох громадян, у серпні 2025 року підвищення пенсій по інвалідності не передбачається. Останнє підвищення цих виплат відбулося у березні цього року під час планової індексації. Це означає, що розміри виплат залишаться на рівні, встановленому після весняних перерахунків.

Хто має право на пенсію по інвалідності

Право на пенсію по інвалідності надається особам, які частково або повністю втратили працездатність через захворювання, травми або вроджені вади. За інформацією Пенсійного фонду України, ключовою умовою для призначення такої пенсії є наявність необхідного страхового стажу. Його тривалість варіюється від 1 до 15 років, залежно від віку особи на момент встановлення інвалідності.

Реклама

Розмір пенсії по інвалідності у 2025 році

Сума пенсійних виплат прямо залежить від встановленої групи інвалідності, визначаючись як відсоток від пенсії за віком, на яку особа мала б право:

І група інвалідності — 100% від пенсії за віком.

ІІ група інвалідності — 90% від пенсії за віком.

ІІІ група інвалідності — 50% від пенсії за віком.

Важливо зазначити, що законодавством встановлено певний мінімальний рівень пенсійної виплати.

Найменша пенсія по інвалідності не може бути нижчою за рівень прожиткового мінімуму. На сьогоднішній день для ІІІ групи інвалідності ця сума становить 2361 гривню. Для осіб з І групою інвалідності від загального захворювання мінімальна виплата з 1 березня 2025 року не може бути нижчою за 3323 гривні.

Пенсії військовослужбовцям та чорнобильцям

Для певних категорій громадян встановлені окремі, часто більш високі, розміри пенсій по інвалідності.

Реклама

Пенсії по інвалідності для військовослужбовців

Військові, які отримали інвалідність під час проходження служби, або протягом трьох місяців після звільнення, або ж пізніше, але внаслідок захворювань, що виникли у період служби, мають право на пенсію незалежно від наявності страхового стажу.

Розміри цих пенсій у 2025 році визначаються у відсотках від грошового забезпечення:

Інвалідність внаслідок війни: І група — 100% ІІ група — 80% ІІІ група — 60%

Інші випадки (не пов’язані з війною): І група — 70% ІІ група — 60% ІІІ група — 40%



З 1 серпня 2025 року для військовослужбовців встановлені такі мінімальні гарантовані виплати:

І група — 16 847 грн

ІІ група — 13 822 грн

ІІІ група — 9 478 грн

Пенсії по інвалідності для чорнобильців

Особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримують пенсію, розрахунок якої може базуватися на:

Реклама

Офіційно підтвердженій заробітній платі, отриманій у зоні відчуження у період з 1986 по 1990 роки.

Або ж на п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня відповідного року.

Мінімальний розмір пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або захворювання, пов’язаного з Чорнобильською катастрофою, не може бути нижчим за такі показники:

І група — 9 855,71 грн

ІІ група — 7 884,57 грн

ІІІ група — 6 077,70 грн

Для дітей з інвалідністю — 6 077,70 грн

Для осіб з інвалідністю, які були безпосередніми ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС, мінімальний розмір пенсії встановлено на вищому рівні:

І група — 17 486,60 грн

ІІ група — 13 989,28 грн

ІІІ група — 10 491,96 грн

Важливі зміни від 1 липня 2025 року: передача повноважень Пенсійному фонду

Від 1 липня 2025 року в Україні відбулися значні зміни щодо виплати соціальної допомоги особам з інвалідністю. Ці функції, раніше закріплені за іншими органами, тепер повністю перейшли до Пенсійного фонду України.

У зв’язку з цим, деяким категоріям осіб з інвалідністю необхідно звернутися до Пенсійного фонду України із відповідною заявою, щоб продовжувати отримувати виплати. ПФУ відтепер забезпечуватиме призначення та виплату таких видів допомоги:

Реклама

Державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Державної соціальної допомоги на догляд.

Державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Допомоги на поховання для осіб, які отримували державну соціальну допомогу та не мали права на пенсію, а також особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Для тих, кому виплати вже були призначені до 1 липня, жодних додаткових дій не потрібно. Якщо людина має право на державну соціальну допомогу, її виплата буде здійснюватися в установленому порядку без перебоїв.