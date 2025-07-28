Пенсии по инвалидности: сколько получат украинцы в августе

Пенсии по инвалидности

Реклама

Многих украинцев, получающих пенсии по инвалидности, интересует, стоит ли ожидать изменений и повышений в августе 2025 года.

Будет ли повышение пенсий по инвалидности в августе 2025 года

Как отмечают эксперты, несмотря на надежду многих граждан, в августе 2025 повышения пенсий по инвалидности не предусматривается. Последнее повышение этих выплат произошло в марте этого года в ходе плановой индексации. Это означает, что размеры выплат останутся на уровне, установленном после весенних перерасчетов.

Кто имеет право на пенсию по инвалидности

Право на пенсию по инвалидности предоставляется лицам, частично или полностью потерявшим трудоспособность из-за заболеваний, травм или врожденных пороков. По информации Пенсионного фонда Украины, ключевым условием для назначения такой пенсии есть наличие необходимого страхового стажа. Его продолжительность варьируется от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста человека на момент установления инвалидности.

Реклама

Размер пенсии по инвалидности в 2025 году

Сумма пенсионных выплат напрямую зависит от установленной группы инвалидности, определяясь как процент от пенсии по возрасту, на которую лицо имело бы право:

И группа инвалидности — 100% от пенсии по возрасту.

ІІ группа инвалидности — 90% от пенсии по возрасту.

ІІІ группа инвалидности — 50% от пенсии по возрасту.

Важно отметить, что законодательством установлен минимальный уровень пенсионной выплаты.

Наименьшая пенсия по инвалидности не может быть ниже уровня прожиточного минимума. На сегодняшний день для ІІІ группы инвалидности эта сумма составляет 2361 гривну. Для лиц с I группой инвалидности от общего заболевания минимальная выплата с 1 марта 2025 года не может быть ниже 3323 гривны.

Пенсии военнослужащим и чернобыльцам

Для определенных категорий граждан установлены отдельные, часто более высокие размеры пенсий по инвалидности.

Реклама

Пенсии по инвалидности для военнослужащих

Военные, получившие инвалидность во время прохождения службы, либо в течение трех месяцев после увольнения, либо позже, но вследствие заболеваний, возникших в период службы, имеют право на пенсию независимо от наличия страхового стажа.

Размеры этих пенсий в 2025 году определяются в процентах от денежного довольствия:

Инвалидность в результате войны: И группа — 100% ІІ группа — 80% ІІІ группа — 60%

Другие случаи (не связанные с войной): И группа — 70% ІІ группа — 60% ІІІ группа — 40%



С 1 августа 2025 года для военнослужащих установлены следующие минимальные гарантированные выплаты:

И группа — 16 847 грн

ІІ группа — 13 822 грн

ІІІ группа — 9 478 грн

Пенсии по инвалидности для чернобыльцев

Лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, получают пенсию, расчет которой может основываться на:

Реклама

Официально подтвержденная заработная плата, полученная в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы.

Или на пятикратном размере минимальной заработной платы, установленной по состоянию на 1 января соответствующего года.

Минимальный размер пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, связанного с Чернобыльской катастрофой, не может быть ниже таких показателей:

И группа — 9 855,71 грн

ІІ группа — 7 884,57 грн

ІІІ группа — 6 077,70 грн

Для детей с инвалидностью — 6 077,70 грн

Для лиц с инвалидностью, которые являлись непосредственными ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС, минимальный размер пенсии установлен на высшем уровне:

И группа — 17 486,60 грн

ІІ группа — 13 989,28 грн

ІІІ группа — 10 491,96 грн

Важные изменения от 1 июля 2025 г.: передача полномочий Пенсионному фонду

С 1 июля 2025 г. в Украине произошли значительные изменения по выплате социальной помощи лицам с инвалидностью. Эти функции, ранее закрепленные за другими органами, теперь полностью перешли в Пенсионный фонд Украины.

В этой связи, некоторым категориям лиц с инвалидностью необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с соответствующим заявлением, чтобы продолжать получать выплаты. ПФУ теперь будет обеспечивать назначение и выплату таких видов помощи:

Реклама

Государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Государственной социальной помощи по уходу.

Государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Пособия на погребение для лиц, которые получали государственную социальную помощь и не имели права на пенсию, а также для лиц с инвалидностью, для лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью.

Для тех, кому выплаты уже были назначены до 1 июля, никаких дополнительных действий не требуется. Если человек имеет право на государственную социальную помощь, его выплата будет производиться в установленном порядке без перебоев.