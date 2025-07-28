Что будет с ребенком, рожденным в космосе: объяснение ученых

Ребенок / © Pixabay

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Пока планы по миссиям на Марс становятся все более реальными, возникает больше вопросов о том, как человеческое тело будет функционировать в условиях космического пространства. Полноценное путешествие на Красную планету и обратно продлится столько, что человек вполне может забеременеть и даже родить ребенка во время полета.

Об этом пишет издание ScienceAlert.

Возможно ли безопасно зачать и выносить ребенка в космосе, и что произойдет с младенцем, который появится на свет вдали от Земли?

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Большинство людей редко задумываются над тем, какие риски сопровождают жизнь еще до рождения. Например, примерно две трети человеческих эмбрионов не доживают до рождения — большинство теряются в течение первых недель после оплодотворения, часто еще до того, как женщина узнает о беременности.

Эти ранние потери обычно связаны с тем, что эмбрион не развивается должным образом или не имплантируется в стенку матки. Беременность — это последовательность биологических этапов, каждый из которых должен произойти в правильном порядке и с определенной вероятностью успешного завершения.

На Земле эти вероятности можно оценить благодаря клиническим исследованиям. Но как эти процессы меняются в условиях межпланетного пространства — предмет новейших исследований.

Микрогравитация и роды без притяжения

Условия микрогравитации, то есть почти полной невесомости в космосе, могут затруднить физическое зачатие, но вряд ли серьезно повлияют на беременность после имплантации эмбриона.

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Зато роды и уход за новорожденным в невесомости — значительно более сложная задача. В космосе ничего не стоит на месте: жидкости плавают, как и люди. Это означает, что процесс рождения и дальнейший уход станут значительно грязнее и технически сложнее, чем на Земле, где гравитация помогает почти во всем — от позиционирования до кормления.

С другой стороны, плод и на Земле развивается в условиях, близких к микрогравитации: он плавает в околоплодных водах, мягко подвешенный в матке. Даже астронавты готовятся к космическим выходам, тренируясь в водных резервуарах, имитирующих невесомость. В этом смысле матка — уже готовый «симулятор микрогравитации».

Радиационная опасность

Однако гравитация — лишь часть проблемы, поскольку за пределами защитного слоя атмосферы Земли скрывается значительно более серьезная угроза — космическое излучение.

Космические лучи — это высокоэнергетические частицы, по сути — обнаженные атомные ядра, мчащиеся сквозь Вселенную почти со скоростью света. Они состоят из протонов и нейтронов и способны наносить серьезный вред человеческим клеткам, когда проходят сквозь тело.

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На Земле нас защищает атмосфера и магнитное поле планеты. Но в космосе этой защиты нет. Удар космического луча по клетке может вызвать локализованное повреждение, мутации ДНК и даже рак. Кроме того, радиация может вызвать воспалительные реакции, мешающие нормальной работе органов.

В первые недели после оплодотворения клетки эмбриона быстро делятся, мигрируют и формируют первичные структуры. Этот период — один из самых уязвимых. Один точный удар космического луча может уничтожить эмбрион. Хотя это редкость, результатом может стать незаметный выкидыш.

Риски на более поздних этапах беременности

С ростом плода увеличивается и вероятность поражения. Когда к концу первого триместра формируется плацентарное кровообращение, матка и ребенок начинают стремительно расти. Это делает материнское тело большей «целью» для космических лучей.

Поражение мышц матки может спровоцировать преждевременные схватки. И хотя неонатальная медицина сегодня достигла больших успехов, в космосе преждевременные роды — это еще более серьезное испытание, чем на Земле.

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Рождение — только начало

После рождения развитие не прекращается. Ребенок, появившийся на свет в космосе, продолжит расти в условиях микрогравитации. Это может нарушить формирование двигательных рефлексов и координации — базовых навыков, таких как поднимание головы, сидение, ползание и хождение. Все это требует ощущения «верха» и «низа», которого в космосе просто не существует.

Беременность и рождение в космосе — это не фантастика, а реальная перспектива для будущих межпланетных миссий. Хотя эти процессы сопровождаются серьезными рисками, большинство из них уже сегодня исследуются учеными. Будущие технологии могут уменьшить эти угрозы — но только при условии глубокого понимания, которое мы начинаем формировать уже сейчас.

Напомним, ранее мы писали о том, что шведская модель OnlyFans Эльза Тора заявила, что хочет стать первым человеком, который родит ребенка от Илона Маска на Марсе. Илон Маск планирует к 2050 году заселить Марс миллионом людей и создать там самодостаточную колонию, способную к размножению и росту населения.