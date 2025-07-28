Трамп намекнул на предательство Путина: "Что это все значит?"

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп признал, что не доверяет российскому лидеру Владимиру Путину, хотя и избегает слова "ложь". Он вспомнил, что несколько раз стороны приближались к прекращению огня, но внезапные атаки со стороны России все разрушили.

Слова президента США приводит издание The Guardian.

"Ну, я не хочу использовать слово "ложь", - сказал Трамп. - Но казалось, скажем, трижды, мы были близки к прекращению огня, а возможно, и мира. И вдруг ракеты летят на Киев и другие места. И я говорю: что это все значит? Вы знаете, что такое случалось уже слишком много".

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Трамп повторил, что готов ввести новые санкции и вторичные тарифы против России, если не будет достигнуто мирное соглашение. В то же время он подчеркнул, что не хочет этого делать: "Я люблю россиян народ, замечательный народ".

Он также добавил: "Он должен заключить соглашение. Слишком много людей гибнет".

На вопрос об объявленном им ранее 10-12-дневном сроке для "разрешения" ситуации, Трамп ответил, что может подтвердить точное время уже "сегодня вечером или завтра". По его словам, затягивать нет смысла: "Если вы знаете, каким будет ответ, то зачем ждать?"

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в российском лидере Владимире Путине и формирует новую стратегию по Кремлю. Он поставил России 50-дневный дедлайн для достижения мирного соглашения — в противном случае угрожает жесткими санкциями. По словам Трампа, пока нет никаких оснований, чтобы он изменил свою позицию.

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