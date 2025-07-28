Воздушные удары РФ по Украине: обозреватель объяснил тактику врага

Ракетные обстрелы

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Армия РФ во время воздушных ударов концентрируется в одном, двух или трех городах. Сегодня удар принял Староконстантинов в Хмельницкой области.

Об этом в эфире "Украинского радио" сказал военный обозреватель Денис Попович.

Россия нанесла 28 июля нынешнего года комбинированный ракетно-дроновый удар по территории Украины, основным направлением атаки был город Староконстантинов в Хмельницкой области. Кроме этого, «Шахедами» был атакован Киев.

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пострадали восемь человек, среди них трехлетний ребенок с осколочными ранениями;

четыре человека госпитализированы, один — в тяжелом состоянии;

взрывной волной поврежден жилой дом и несколько авто, пожары не зафиксированы.

Военный обозреватель Денис Попович Россия уже не первый месяц придерживается одной тактики ракетно-дроновых нападений — концентрация на одном, двух или трех городах Украины.

«Сегодня под обстрелом был Староконстантинов. Он никогда не был безопасным городом, поскольку там есть военные объекты. Ранее были города, которые считались более или менее безопасными, в частности, Ивано-Франковск, который на прошлой неделе подвергся обстрелу. Враг каждый раз концентрирует свои удары на 1-м - 2-х, максимум 3-х городах и эта тактика фиксируется уже два месяца по меньшей мере», - пояснил Попович.

Также он прокомментировал, мешает ли погода наносить удары по Украине.

«Погода не мешает россиянам атаковать. Что касается ущерба, то здесь могут быть вопросы, особенно, если есть облачность, дождь, и тому подобное.

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Напомним, ночью и утром 28 июля российские войска нанесли мощный удар по Украине, применив, в частности, «Шахеды» и «Кинжалы».

Есть потерпевшие среди гражданского населения. Зафиксированы также разрушения в ряде областей.

По данным Воздушных сил, российские войска уготовили:

324 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов;

4 крылатыми ракетами Х-101;

3 аэробалистическими ракетами Х-47 М2 «Кинжал».

Основное направление удара – Староконстантинов, Хмельницкая область.

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По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 311 средств воздушного нападения противника:

309 ударных БпЛА

2 крылатые ракеты Х-101

Зафиксировано попадание 2 ракет разных типов и 15 ударных БпЛА в трех локациях, а также падение сбитых (обломки) на нескольких локациях. Аэробалистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей.

Больше всего пострадали Киев, Кропивницкий, Хмельницкая и Днепропетровщина.