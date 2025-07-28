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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Украиной ширится воздушная тревога: что известно

Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Украине в понедельник, 28 июля, по состоянию на 15:55 объявлена воздушная тревога.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил Telegram.

«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока! Скоростная цель на юге Черниговщины! Внимание! Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!» — говорится в сообщении ПС.

Это уже третья воздушная тревога за сутки.

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