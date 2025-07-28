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Украиной ширится воздушная тревога: что известно
Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!
В Украине в понедельник, 28 июля, по состоянию на 15:55 объявлена воздушная тревога.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил Telegram.
«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока! Скоростная цель на юге Черниговщины! Внимание! Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!» — говорится в сообщении ПС.