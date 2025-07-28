Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / © Associated Press

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил ожидания Кремля от Украины после очередного раунда переговоров в Стамбуле, который состоялся на прошлой неделе.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

По словам Пескова, Россия ждет реакции Украины на предложение о создании рабочих групп для организации процесса обмена пленными, озвученное на последних переговорах в Стамбуле.

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Представитель российского диктатора также сказал, что Турция как место переговоров по Украине нравится всем сторонам переговорного процесса.

Прокомментировал Песков и возможность разговора президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. По словам спикера хозяина Кремля, такого разговора пока нет в графике Путина, но такие контакты при необходимости могут быть согласованы за считанные часы.

Напомним, 22 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство готовится к нескольким новым этапам обмена пленными, в соответствии с достигнутыми во время встречи в Стамбуле договоренностями.

Как сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Юрий Ковбаса, делегации Киева и Москвы во время переговоров в Стамбуле обсуждали обмен военнопленными, которые находятся в неволе уже более трех лет.

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