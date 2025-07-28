Трамп сократит срок ультиматума Путину: что известно

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп решил сократить для Путина 50-дневный срок для прекращения войны в Украине.

Об этом Дональд Трамп заявил во время встречи с британским премьером Стармером.

«Я очень разочарован Путиным. Я собираюсь снизить 50-дневный срок, потому что я думаю, что я уже знаю ответ», — сказал президент США

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Также Дональд Трамп заявил о новом сроке прекращения войны.

«Я собираюсь установить новый срок примерно на 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего. Мы просто не видим ни одного прогресса», - заявил президент США.

Напомним, президент США Дональд Трамп выставил России четкий ультиматум: либо Москва прекращает войну в Украине в течение 50 дней, либо США вводят жесткие вторичные санкции. Несмотря на это, Кремль усилил наступление в Донецкой, Харьковской и в направлении Днепра.