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Трамп скоротить термін ультиматуму Путіну: що відомо
Дональд Трамп скоротить для Путіна термін припинення війни.
Президент США Дональд Трамп вирішив скоротити для Путіна 50-денний термін на припинення війни в Україні.
Про це Дональд Трамп заявив під час зустрічі з британським премʼєром Стармером.
«Я дуже розчарований Путіним. Я збираюся зменшити 50-денний термін, тому що я думаю, що я вже знаю відповідь», — сказав президент США
Також Дональд Трамп заявиви про новий термін припинення війни.
«Я збираюся встановити новий термін приблизно на 10 або 12 днів, починаючи з сьогоднішнього. Ми просто не бачимо жодного прогресу», — заявив президент США.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виставив Росії чіткий ультиматум: або Москва припиняє війну в Україні протягом 50 днів, або США запроваджують жорсткі вторинні санкції. Попри це, Кремль посилив наступ на Донеччині, Харківщині та у напрямку Дніпра.