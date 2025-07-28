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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп скоротить термін ультиматуму Путіну: що відомо

Дональд Трамп скоротить для Путіна термін припинення війни.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент США Дональд Трамп вирішив скоротити для Путіна 50-денний термін на припинення війни в Україні.

Про це Дональд Трамп заявив під час зустрічі з британським премʼєром Стармером.

«Я дуже розчарований Путіним. Я збираюся зменшити 50-денний термін, тому що я думаю, що я вже знаю відповідь», — сказав президент США

Також Дональд Трамп заявиви про новий термін припинення війни.

«Я збираюся встановити новий термін приблизно на 10 або 12 днів, починаючи з сьогоднішнього. Ми просто не бачимо жодного прогресу», — заявив президент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виставив Росії чіткий ультиматум: або Москва припиняє війну в Україні протягом 50 днів, або США запроваджують жорсткі вторинні санкції. Попри це, Кремль посилив наступ на Донеччині, Харківщині та у напрямку Дніпра.

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