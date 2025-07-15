Трамп дал Путину два месяца: эксперт объясняет, что это значит для Украины

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп фактически дал Кремлю зеленый свет для действий в Украине, затягивая с принятием решений о передаче оружия.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, ожидания оказания новой военной помощи со стороны США не оправдались.

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"Вчерашние заявления были очень болезненными. Многие надеялись, что Трамп предоставит оружие, и скепсис начнет исчезать. Но, как оказалось, доверять ему не стоит. Он говорит одно, а делает другое. Два месяца - это огромный промежуток, за который Путин сможет реализовать любые свои планы", - сказал Сту.

По мнению эксперта, заявление Трампа об отложении решений на 50–60 дней может быть интерпретировано как негласное разрешение Кремля продолжать наступление.

"Фактически он сказал Путину: делай, что считаешь нужным, а потом, может, поговорим. И, возможно, снова потянем время", - подчеркнул он.

Отдельно Ступак прокомментировал аргумент о необходимости времени на подготовку украинских военных для работы с новыми системами, в частности Patriot. По его мнению, это не является убедительной причиной для задержки поставок.

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"У нас уже есть опытные бойцы, которые могут учить других. Мы два года работаем с этими системами. Это не TAURUS, где действительно нужна долгая подготовка. Решение можно принять прямо сейчас, но оно не принимается", - отметил Ступак.

Он также указал на реакцию российских фондовых рынков после заявлений Трампа.

"Я видел, как отреагировали рынки: сначала был скепсис, но когда стало понятно, что все нормально - котировки выросли на 2-3%. Это четкий сигнал. К сожалению, Дональд Трамп снова играет на руку России", - подытожил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глубоко разочарован президентом России Владимиром Путиным. Он выдвинул ультиматум: если в течение 50 дней не будет заключено мирное соглашение с Украиной, Соединенные Штаты введут вторичные санкции в виде 100-процентных тарифов против ключевых торговых партнеров России.

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Главная дипломатка Европейского Союза Кая Каллас призвала сократить этот срок, отметив, что каждый день затягивание ведет к новым жертвам среди мирного населения Украины.