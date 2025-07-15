Не доверяйте ChatGPT свои тайны: эксперт раскрыл тревожные причины

Смартфон / © Unsplash

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Часть людей начала воспринимать ChatGPT как замену психолога или близкого товарища. Однако эксперты предостерегают: раскрывать личные или деликатные подробности ChatGPT опасно, ведь неизвестно, куда попадет эта информация и как ее могут использовать.

Об этом пишет Lad Bible.

Не следует игнорировать и этическую сторону создания таких моделей. Например, рабочие из стран Глобального Юга — в частности Кении — были вынуждены обрабатывать крайне травматический контент, связанный с сексуальным насилием, расизмом и жестокостью, чтобы научить алгоритмы фильтровать запрещенное.

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Профессор компьютерных наук из Оксфорда Майк Вулридж высказался критически.

«У ChatGPT нет ни эмпатии, ни сочувствия. Он никогда ничего не переживал. Вся технология создана лишь для того, чтобы говорить вам то, что вы хотите услышать — буквально», — объяснил профессор.

Он отметил, что человеческие отношения основываются на искренности и сопереживании, а значит, обращаться к искусственному интеллекту за психологической поддержкой — сомнительное решение.

Еще одна важная угроза — потенциальная утечка конфиденциальных данных. Так, в 2023 году Италия стала первой страной Евросоюза, которая временно заблокировала ChatGPT из-за нарушения защиты персональной информации. Национальный регулятор заявил, что приложение незаконно собирало и хранило диалоги пользователей и платежные данные для дальнейшего обучения алгоритмов.

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Кроме того, выяснилось, что хотя ChatGPT требует согласия родителей для пользователей в возрасте 13-18 лет, дети могут получать ответы, не соответствующие их возрастному уровню и психологической зрелости.

«Стоит предполагать, что все, что вы вводите в ChatGPT, будет использовано для обучения будущих версий. Невероятно опрометчиво делиться личными деталями, жалобами на начальника или политическими убеждениями с ChatGPT«, — предупредил Вулридж.

К слову, с распространением ChatGPT все больше пользователей обращаются к нему за быстрыми ответами и советами. Однако свежее исследование Массачусетского технологического института указывает: чрезмерная зависимость от искусственного интеллекта может ухудшать работу когнитивных функций.