Не довіряйте ChatGPT свої таємниці: експерт розкрив тривожні причини

Смартфон / © Unsplash

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Частина людей почала сприймати ChatGPT як заміну психолога чи близького товариша. Проте експерти застерігають: розкривати особисті або делікатні подробиці ChatGPT небезпечно, адже невідомо, куди потрапить ця інформація та як її можуть використати.

Про це пише Lad Bible.

Не слід ігнорувати й етичний бік створення таких моделей. Наприклад, робітники з країн Глобального Півдня — зокрема Кенії — були змушені опрацьовувати вкрай травматичний контент, пов’язаний із сексуальним насильством, расизмом і жорстокістю, щоб навчити алгоритми фільтрувати заборонене.

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Професор комп’ютерних наук з Оксфорда Майк Вулрідж висловився критично.

«У ChatGPT немає ані емпатії, ані співчуття. Він ніколи нічого не переживав. Уся технологія створена лише для того, щоб казати вам те, що ви хочете почути — буквально», — пояснив професор.

Він зазначив, що людські стосунки ґрунтуються на щирості та співпереживанні, а отже, звертатися до штучного інтелекту по психологічну підтримку — сумнівне рішення.

Ще одна важлива загроза — потенційний витік конфіденційних даних. Так, 2023 року Італія стала першою країною Євросоюзу, яка тимчасово заблокувала ChatGPT через порушення захисту персональної інформації. Національний регулятор заявив, що застосунок незаконно збирав і зберігав діалоги користувачів та платіжні дані задля подальшого навчання алгоритмів.

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Крім того, з’ясувалося, що хоча ChatGPT вимагає згоди батьків для користувачів віком 13-18 років, діти можуть отримувати відповіді, що не відповідають їхньому віковому рівню та психологічній зрілості.

«Варто припускати, що все, що ви вводите в ChatGPT, буде використано для навчання майбутніх версій. Неймовірно необачно ділитися особистими деталями, скаргами на начальника чи політичними переконаннями з ChatGPT«, — попередив Вулрідж.

До слова, з поширенням ChatGPT дедалі більше користувачів звертаються до нього за швидкими відповідями та порадами. Однак свіже дослідження Массачусетського технологічного інституту вказує: надмірна залежність від штучного інтелекту може погіршувати роботу когнітивних функцій.