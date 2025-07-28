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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
342
Час на прочитання
1 хв

Україною ширится повітряна тривога: що відомо

Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

В Україні у понеділок, 28 липня, станом на 15:55 оголошена повітряна тривога.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил у Telegram.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу! Швидкісна ціль на півдні Чернігівщини! Увага! Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!» — йдеться у повідомленні ПС.

Це вже третя повітряна тривога за добу.

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