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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1646
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1 хв

В Україні знову оголошена повітряна тривога

В Україні від ранку вже вдруге оголошена повномасштабна повітряна тривога.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ випустила ракети

РФ випустила ракет / © ТСН

В українських регіонах знову оголошена повномасштабна повітряна тривога. Повідомляється про МіГ-31К ВПС РФ у повітрі.

Раніше сьогодні вже лунала повітряна тривога після нічної атаки.

Ракети летіли до Хмельницької області, там лунали вибухи.

Уночі, 28 липня, ЗС РФ масовано атакували Україну: вибухи пролунали у низці областей, частина дронів дісталася західних регіонів. Ворог застосував крилаті ракети, а також ударні дрони для обстрілу України.

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