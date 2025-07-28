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В Україні знову оголошена повітряна тривога
В Україні від ранку вже вдруге оголошена повномасштабна повітряна тривога.
В українських регіонах знову оголошена повномасштабна повітряна тривога. Повідомляється про МіГ-31К ВПС РФ у повітрі.
Раніше сьогодні вже лунала повітряна тривога після нічної атаки.
Ракети летіли до Хмельницької області, там лунали вибухи.
Уночі, 28 липня, ЗС РФ масовано атакували Україну: вибухи пролунали у низці областей, частина дронів дісталася західних регіонів. Ворог застосував крилаті ракети, а також ударні дрони для обстрілу України.