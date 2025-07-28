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На Хмельниччині гримлять вибухи - окупанти випустили "Кинджали"
Росіяни зрання продовжили атакувати регіон.
Сьогодні, 28 липня, Хмельницька область перебуває під ворожою атакою. Наразі у регіоні лунає повітряна тривога.
Жителі області повідомляють про вибухи.
У Повітряних силах попередили, що цілі рухаються у бік Старкона.
Уночі, 28 липня, ЗС РФ масовано атакували Україну: вибухи пролунали у низці областей, частина дронів дісталася західних регіонів. Ворог застосував крилаті ракети, а також ударні дрони для обстрілу України.