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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1457
Час на прочитання
1 хв

На Хмельниччині гримлять вибухи - окупанти випустили "Кинджали"

Росіяни зрання продовжили атакувати регіон.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На Хмельниччині неспокійно

На Хмельниччині неспокійно / © Getty Images

Сьогодні, 28 липня, Хмельницька область перебуває під ворожою атакою. Наразі у регіоні лунає повітряна тривога.

Жителі області повідомляють про вибухи.

У Повітряних силах попередили, що цілі рухаються у бік Старкона.

Уночі, 28 липня, ЗС РФ масовано атакували Україну: вибухи пролунали у низці областей, частина дронів дісталася західних регіонів. Ворог застосував крилаті ракети, а також ударні дрони для обстрілу України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1457
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