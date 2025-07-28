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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
2 хв

День ангела 28 липня: кого та як вітати з іменинами

28 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 28 липня, день ангела

Який сьогодні, 28 липня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 28 липня

28 липня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Івана, Миколу, Остапа, Павла, Юліана, Юхима, Анастасію, Антоніну, Ірину, Олену.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві добрий, врівноважений. В дорослому віці стає спокійним, не любить підганяти події.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, цілеспрямованим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, врівноважений. В дорослому віці стає хитрим, працьовитим.

Остап — давньогрецьке походження, означає “стійкий”. В дитинстві цілеспрямований, завзятий. В дорослому віці стає впертим, часто створює міцну родину.

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві чуйний, врівноважений. В дорослому віці стає допитливим, має добре розвинену інтуїцію.

Юліан — латинське коріння, тлумачиться як “кучерявий”. В дитинстві талановитий, комунікабельний. В дорослому віці стає гордим, сміливим.

Юхим — давньогрецьке походження, означає “прихильний”. В дитинстві працьовитий, розумний. В дорослому віці стає чутливим, акуратним.

Анастасія — давньогрецьке ім’я, перекладається як “безсмертна”. В дитинстві чуйна, дружелюбна. В дорослому віці стає емоційною, але часто замкнута в собі.

Антоніна — латинське коріння, тлумачиться як “з роду Антонія”. В дитинстві спокійна, добродушна. В дорослому віці стає артистичною, сентиментальною.

Ірина — давньогрецьке походження, означає “дарує мир і спокій”. В дитинстві дружелюбна, проявляє співчуття. В дорослому віці стає самостійною, тихою.

Олена — давньогрецьке ім’я, перекладається як “сонячне світло”. В дитинстві харизматична, добра. В дорослому віці стає веселою та життєрадісною.

День ангела 28 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 28 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 28 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець щодня підставляє плече, веде на світло та оберігає від усього лихого. Миру в серці, сили в рішеннях і вдячних людей поруч.

***

З іменинами! Бажаю, щоб твій ангел завжди шепотів правильні слова, підказував вірний шлях і вчасно розкривав крила над тобою. Нехай життя буде щедрим на добрі звістки й натхнення.

***

З днем твого небесного покровителя! Хай віра додає стійкості, надія — крил, а любов — тепла й сенсу кожному дню. Бажаю гармонії, добробуту та здійснення найпотаємніших мрій.

***

Вітаю з днем ангела! Хай кожен ранок починається зі спокою, кожен день — з упевненості, а кожен вечір — із вдячності. Нехай твої дороги будуть рівними, а вибори — мудрими.

***

Щирі вітання з іменинами! Нехай ангел-охоронець веде тебе стежкою світла, підсилює твій внутрішній голос і береже від необачних кроків. Бажаю здоров’я, натхнення та любові, що примножує сили.

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Дата публікації
Кількість переглядів
212
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