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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2629
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В Україні оголошено повномасштабну повітряну тривогу

Пройдіть до укриття — росіяни підняли у повітря літак.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні оголошено повномасштабну повітряну тривогу

© Getty Images

Сьогодні, 28 липня, зрання в Україні лунає повітряна тривога.

Повідомляється про ракетну небезпеку по всій країні через зліт МіГ-31К.

Нагадаємо, вночі, 28 липня, ЗС РФ масовано атакували Україну: вибухи пролунали у низці областей, частина дронів дісталася західних регіонів. Ворог застосував крилаті ракети, а також ударні дрони для обстрілу України.

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