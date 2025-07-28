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В Україні оголошено повномасштабну повітряну тривогу
Пройдіть до укриття — росіяни підняли у повітря літак.
Сьогодні, 28 липня, зрання в Україні лунає повітряна тривога.
Повідомляється про ракетну небезпеку по всій країні через зліт МіГ-31К.
Нагадаємо, вночі, 28 липня, ЗС РФ масовано атакували Україну: вибухи пролунали у низці областей, частина дронів дісталася західних регіонів. Ворог застосував крилаті ракети, а також ударні дрони для обстрілу України.