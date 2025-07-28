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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2392
Время на прочтение
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В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога

Пройдите в укрытие — россияне подняли в воздух самолет.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога

© Getty Images

Сегодня, 28 июля, с утра в Украине звучит воздушная тревога.

Сообщается о ракетной опасности по всей стране из-за взлета МиГ-31К.

Напомним, ночью, 28 июля, ВС РФ массированно атаковали Украину: взрывы прогремели в ряде областей, часть дронов досталась западным регионам. Враг применил крылатые ракеты, а также ударные дроны для обстрела Украины.

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