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- Украина
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В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога
Пройдите в укрытие — россияне подняли в воздух самолет.
Сегодня, 28 июля, с утра в Украине звучит воздушная тревога.
Сообщается о ракетной опасности по всей стране из-за взлета МиГ-31К.
Напомним, ночью, 28 июля, ВС РФ массированно атаковали Украину: взрывы прогремели в ряде областей, часть дронов досталась западным регионам. Враг применил крылатые ракеты, а также ударные дроны для обстрела Украины.