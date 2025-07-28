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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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В Украине снова объявлена воздушная тревога

В Украине с утра уже второй раз объявлена полномасштабная воздушная тревога.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
РФ выпустила ракеты

РФ выпустила ракет / © ТСН

В украинских регионах снова объявлена полномасштабная воздушная тревога. Сообщается о взлете МиГ-31К ВВС РФ.

Ранее сегодня уже раздавалась воздушная тревога после ночной атаки.

Ракеты летели в Хмельницкую область и там раздавались взрывы.

Ночью, 28 июля, ВС РФ массированно атаковали Украину: взрывы прогремели в ряде областей, часть дронов досталась западным регионам. Враг применил крылатые ракеты, а также ударные дроны для обстрела Украины.

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