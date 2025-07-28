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В Украине снова объявлена воздушная тревога
В Украине с утра уже второй раз объявлена полномасштабная воздушная тревога.
В украинских регионах снова объявлена полномасштабная воздушная тревога. Сообщается о взлете МиГ-31К ВВС РФ.
Ранее сегодня уже раздавалась воздушная тревога после ночной атаки.
Ракеты летели в Хмельницкую область и там раздавались взрывы.
Ночью, 28 июля, ВС РФ массированно атаковали Украину: взрывы прогремели в ряде областей, часть дронов досталась западным регионам. Враг применил крылатые ракеты, а также ударные дроны для обстрела Украины.