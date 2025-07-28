Patriot от Германии по инициативе Трампа: Берлин сделал заявление

Patriot / © соцмережі

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Германия ранее предоставила Украине три системы противовоздушной обороны Patriot. Впрочем, они были переданы не в рамках новой инициативы США.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Германии в ответ на запрос “Суспільного”.

" Германия уже поставляла Украине три системы противовоздушной обороны Patriot в прошлом. Кроме того, правительство Германии заявило о своей готовности внести финансовый вклад в две системы противовоздушной обороны Patriot, как упоминалось в предыдущих ответах. Как уже упоминалось, происхождение этих систем и последующие детали доставки являются предметом текущих консультаций", - подчеркнул он.

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Заметим, накануне The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ФРГ передала Украине три системы Patriot и ведет переговоры с Вашингтоном по поводу отправки еще одной и получения замены. Однако в статье не уточняют, о какой именно передаче Patriot Украине идет речь, - в предыдущие годы, или о трех из пяти, о которых заявлял глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Напомним, издание BILD поразило сроки, когда Украина может получить первый Patriot за деньги Германии. Отмечается, что эта система еще производится американской оборонной компанией Raytheon. Она будет готова по меньшей мере через шесть-восемь месяцев.

Между тем, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что пока Германия не получала подтверждения сроков, когда США передаст собственные системы Patriot на замену тем, которые Берлин готов предоставить Украине. По его словам, "есть общее обещание со стороны американского правительства", но до сих пор продолжаются переговоры.

Дата публикации 19:43, 21.07.25 Количество просмотров 163 5 новых PATRIOTS и это только начало! Рамштайн «готовит» Путина к переговорам