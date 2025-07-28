Повітряні удари РФ по Україні: оглядач пояснив тактику ворога

Ракетні обстріли

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Армія РФ під час повітряних ударів концентрується на одному, двох або трьох містах. Сьогодні удар прийняв Старокостянтинів на Хмельниччині.

Про це в ефірі «Українського радіо» сказав військовий оглядач Денис Попович.

Росія завдала 28 липня нинішнього року комбінованого ракетно-дронового удару по території України, основним напрямком атаки було місто Старокостянтинів на Хмельниччині. Крім цього, «Шахедами» було атаковано Київ. Через обстріл у Дарницькому районі столиці:

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постраждали восьмеро людей, серед них — трирічна дитина з осколковими пораненнями;

чотирьох осіб госпіталізовано, одна — у тяжкому стані;

вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок і кілька авто, пожеж не зафіксовано.

Військовий оглядач Денис Попович, Росія вже не перший місяць дотримується однієї тактики ракетно-дронових нападів — концентрація на одному, двох або трьох містах України.

«Сьогодні під обстрілом був Старокостянтинів. Він ніколи не був безпечним містом, оскільки там є військові об’єкти. Раніше були міста, які вважалися більш-менш безпечними, зокрема, Івано-Франківськ, який минулого тижня зазнав обстрілу. Ворог кожного разу концентрує свої удари на 1-му — 2-х, максимум 3-х містах і ця тактика фіксується вже два місяці щонайменше», — пояснив Попович.

Також він прокоментував, чи заважає погода завдавати ударів по Україні.

«Погода не перешкоджає росіянам атакувати. Стосовно збиття, то тут можуть бути питання, особливо, якщо є хмарність, дощ, туман тощо. Це передусім стосується візуального спостереження і збиття “Шахедів“ мобільними вогневими групами. Для радіолокації особливих перепон немає», — завершив експерт.

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Нагадаємо, вночі та зранку 28 липня російські війська завдали потужного удару по Україні, застосувавши, зокрема, «Шахеди» та «Кинджали».

Є потерпілі серед цивільного населення. Зафіксовані також руйнування у низці областей.

За даними Повітряних сил, російські війська вгатили:

324 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів;

4 крилатими ракетами Х-101;

3 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 «Кинджал».

Основний напрямок удару — Старокостянтинів, Хмельниччина.

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За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника:

309 ударних БпЛА

2 крилаті ракети Х-101

Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих (уламки) — на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей.

Найбільше постраждали Київ, Кропивницький, Хмельниччина та Дніпропетровщина.