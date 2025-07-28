ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
2 хв

Повітряні удари РФ по Україні: оглядач пояснив тактику ворога

Росія вже не перший місяць дотримується однієї тактики ракетно-дронових нападів, яка полягає у концентрації на мінімальній кількості локацій.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ракетні обстріли

Ракетні обстріли

Армія РФ під час повітряних ударів концентрується на одному, двох або трьох містах. Сьогодні удар прийняв Старокостянтинів на Хмельниччині.

Про це в ефірі «Українського радіо» сказав військовий оглядач Денис Попович.

Росія завдала 28 липня нинішнього року комбінованого ракетно-дронового удару по території України, основним напрямком атаки було місто Старокостянтинів на Хмельниччині. Крім цього, «Шахедами» було атаковано Київ. Через обстріл у Дарницькому районі столиці:

  • постраждали восьмеро людей, серед них — трирічна дитина з осколковими пораненнями;

  • чотирьох осіб госпіталізовано, одна — у тяжкому стані;

  • вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок і кілька авто, пожеж не зафіксовано.

Військовий оглядач Денис Попович, Росія вже не перший місяць дотримується однієї тактики ракетно-дронових нападів — концентрація на одному, двох або трьох містах України.

«Сьогодні під обстрілом був Старокостянтинів. Він ніколи не був безпечним містом, оскільки там є військові об’єкти. Раніше були міста, які вважалися більш-менш безпечними, зокрема, Івано-Франківськ, який минулого тижня зазнав обстрілу. Ворог кожного разу концентрує свої удари на 1-му — 2-х, максимум 3-х містах і ця тактика фіксується вже два місяці щонайменше», — пояснив Попович.

Також він прокоментував, чи заважає погода завдавати ударів по Україні.

«Погода не перешкоджає росіянам атакувати. Стосовно збиття, то тут можуть бути питання, особливо, якщо є хмарність, дощ, туман тощо. Це передусім стосується візуального спостереження і збиття “Шахедів“ мобільними вогневими групами. Для радіолокації особливих перепон немає», — завершив експерт.

Нагадаємо, вночі та зранку 28 липня російські війська завдали потужного удару по Україні, застосувавши, зокрема, «Шахеди» та «Кинджали».

Є потерпілі серед цивільного населення. Зафіксовані також руйнування у низці областей.

За даними Повітряних сил, російські війська вгатили:

  • 324 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів;

  • 4 крилатими ракетами Х-101;

  • 3 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 «Кинджал».

Основний напрямок удару — Старокостянтинів, Хмельниччина.

За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника:

  • 309 ударних БпЛА

  • 2 крилаті ракети Х-101

Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих (уламки) — на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей.

Найбільше постраждали Київ, Кропивницький, Хмельниччина та Дніпропетровщина.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
83
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie