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- Війна
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Повітряні удари РФ по Україні: оглядач пояснив тактику ворога
Росія вже не перший місяць дотримується однієї тактики ракетно-дронових нападів, яка полягає у концентрації на мінімальній кількості локацій.
Армія РФ під час повітряних ударів концентрується на одному, двох або трьох містах. Сьогодні удар прийняв Старокостянтинів на Хмельниччині.
Про це в ефірі «Українського радіо» сказав військовий оглядач Денис Попович.
Росія завдала 28 липня нинішнього року комбінованого ракетно-дронового удару по території України, основним напрямком атаки було місто Старокостянтинів на Хмельниччині. Крім цього, «Шахедами» було атаковано Київ. Через обстріл у Дарницькому районі столиці:
постраждали восьмеро людей, серед них — трирічна дитина з осколковими пораненнями;
чотирьох осіб госпіталізовано, одна — у тяжкому стані;
вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок і кілька авто, пожеж не зафіксовано.
Військовий оглядач Денис Попович, Росія вже не перший місяць дотримується однієї тактики ракетно-дронових нападів — концентрація на одному, двох або трьох містах України.
«Сьогодні під обстрілом був Старокостянтинів. Він ніколи не був безпечним містом, оскільки там є військові об’єкти. Раніше були міста, які вважалися більш-менш безпечними, зокрема, Івано-Франківськ, який минулого тижня зазнав обстрілу. Ворог кожного разу концентрує свої удари на 1-му — 2-х, максимум 3-х містах і ця тактика фіксується вже два місяці щонайменше», — пояснив Попович.
Також він прокоментував, чи заважає погода завдавати ударів по Україні.
«Погода не перешкоджає росіянам атакувати. Стосовно збиття, то тут можуть бути питання, особливо, якщо є хмарність, дощ, туман тощо. Це передусім стосується візуального спостереження і збиття “Шахедів“ мобільними вогневими групами. Для радіолокації особливих перепон немає», — завершив експерт.
Нагадаємо, вночі та зранку 28 липня російські війська завдали потужного удару по Україні, застосувавши, зокрема, «Шахеди» та «Кинджали».
Є потерпілі серед цивільного населення. Зафіксовані також руйнування у низці областей.
За даними Повітряних сил, російські війська вгатили:
324 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів;
4 крилатими ракетами Х-101;
3 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 «Кинджал».
Основний напрямок удару — Старокостянтинів, Хмельниччина.
За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника:
309 ударних БпЛА
2 крилаті ракети Х-101
Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих (уламки) — на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей.
Найбільше постраждали Київ, Кропивницький, Хмельниччина та Дніпропетровщина.