Первая помощь тонущему ребенку: что может спасти жизнь / © Credits

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На странице Bavariamedic недавно напомнили важный алгоритм действий, которого следует придерживаться в критической ситуации. В своей статье мы дополнили их советы, чтобы вы были максимально подготовлены к непредсказуемой ситуации.

Как понять, что ребенок тонет

Прежде чем перейти к спасению, важно знать, что утопление часто происходит бесшумно. В отличие от того, что мы привыкли видеть в фильмах, ребенок не кричит, не машет руками, он просто глотает воду, борется за каждый глоток воздуха и очень быстро теряет сознание.

Основные признаки утопления:

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ребенок «висит» вертикально в воде, почти не двигается;

держится за голову или лицо;

широко раскрытые глаза с паническим взглядом;

молчание вместо крика, ведь ребенок просто не может выдохнуть, чтобы позвать на помощь.

Что делать, если ребенок тонет

Безопасное приближение

Самое главное — не подвергайте опасности себя. Если ребенок в воде, сначала оцените ситуацию. Если есть возможность, используйте палку, полотенце, спасательный круг или другой удлиненный предмет, чтобы подтянуть его к берегу. Если вы уверены в своих силах, плывите к нему, но со спины, ведь ребенок в панике может схватить вас и потянуть под воду.

Оцените состояние ребенка

Только вы вытащили ребенка на берег:

Проверьте сознание: осторожно позовите, попробуйте встряхнуть за плечи.

Проверьте дыхание: наклонитесь ближе, смотрите на грудную клетку (поднимается ли она), слушайте дыхание.

Если ребенок не дышит, немедленно начните реанимацию

Сделайте 5 спасательных вдохов: зажмите нос, сделайте полный вдох и осторожно вдуйте воздух в рот ребенка. Повторите 5 раз.

Вызовите скорую помощь — 101 или 103 (если вы не один, попросите кого-то другого звонить, пока вы оказываете помощь).

Начните СЛР (сердечно-легочную реанимацию): 30 компрессий грудной клетки (глубина: 1/3 грудной клетки, ритм — 100-120 нажатий в минуту); 2 спасательных вдоха; чередуйте 30:2 до прибытия медиков или пока ребенок не начнет дышать.

Совет: если вам страшно делать реанимацию или боитесь навредить — все равно действуйте. Хуже, чем ничего не делать, не бывает.

Мозг без кислорода начинает повреждаться уже через 3-5 мин. Поэтому, чем раньше вы начнете действовать, тем выше шансы на полное восстановление без осложнений.

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Самые распространенные ошибки

Перевернуть ребенка вниз головой, чтобы «вылилась вода» — миф! Это неэффективная потеря времени.

Хлопать по щекам или «приводить в чувство» — бесполезно, если нет дыхания.

Терять время на поиск взрослого или спасателя, лучше немедленно действовать самостоятельно.

Не вызывать скорую, если ребенок пришел в сознание. Обязательно нужно сделать это. Утопление может иметь отложенный эффект, например, так называемое «сухое утопление», когда симптомы появляются через несколько часов.

Стоит помнить

Всегда следите за детьми возле воды. Даже надувной бассейн может быть опасным.

Устанавливайте сетки вокруг домашних водоемов.

Научите ребенка базовым правилам поведения на воде.

Запишитесь на курсы по первой помощи — это важнее, чем кажется.

Ситуация, когда ребенок тонет — один из самых страшных сценариев для любого родителя. Но именно ваше хладнокровие и знание базовых действий могут стать разницей между жизнью и смертью. Не бойтесь брать ответственность. Помните, лучше вы сделаете что-то несовершенно, чем не сделаете ничего.