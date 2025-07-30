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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дети
Количество просмотров
27
Время на прочтение
3 мин

Первая помощь тонущему ребенку: что может спасти жизнь

Когда ребенок оказывается в воде без присмотра, счет идет на секунды. Даже несколько мгновений под водой могут иметь серьезные последствия. Именно поэтому каждому из нас, родителям, бабушкам, дедушкам, учителям и воспитателям необходимо знать базовые правила спасения и первой помощи в случае утопления ребенка.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Первая помощь тонущему ребенку: что может спасти жизнь

Первая помощь тонущему ребенку: что может спасти жизнь / © Credits

На странице Bavariamedic недавно напомнили важный алгоритм действий, которого следует придерживаться в критической ситуации. В своей статье мы дополнили их советы, чтобы вы были максимально подготовлены к непредсказуемой ситуации.

Как понять, что ребенок тонет

Прежде чем перейти к спасению, важно знать, что утопление часто происходит бесшумно. В отличие от того, что мы привыкли видеть в фильмах, ребенок не кричит, не машет руками, он просто глотает воду, борется за каждый глоток воздуха и очень быстро теряет сознание.

Основные признаки утопления:

  • ребенок «висит» вертикально в воде, почти не двигается;

  • держится за голову или лицо;

  • широко раскрытые глаза с паническим взглядом;

  • молчание вместо крика, ведь ребенок просто не может выдохнуть, чтобы позвать на помощь.

Что делать, если ребенок тонет

Безопасное приближение

Самое главное — не подвергайте опасности себя. Если ребенок в воде, сначала оцените ситуацию. Если есть возможность, используйте палку, полотенце, спасательный круг или другой удлиненный предмет, чтобы подтянуть его к берегу. Если вы уверены в своих силах, плывите к нему, но со спины, ведь ребенок в панике может схватить вас и потянуть под воду.

Оцените состояние ребенка

Только вы вытащили ребенка на берег:

  • Проверьте сознание: осторожно позовите, попробуйте встряхнуть за плечи.

  • Проверьте дыхание: наклонитесь ближе, смотрите на грудную клетку (поднимается ли она), слушайте дыхание.

Если ребенок не дышит, немедленно начните реанимацию

  • Сделайте 5 спасательных вдохов: зажмите нос, сделайте полный вдох и осторожно вдуйте воздух в рот ребенка. Повторите 5 раз.

  • Вызовите скорую помощь — 101 или 103 (если вы не один, попросите кого-то другого звонить, пока вы оказываете помощь).

  • Начните СЛР (сердечно-легочную реанимацию): 30 компрессий грудной клетки (глубина: 1/3 грудной клетки, ритм — 100-120 нажатий в минуту); 2 спасательных вдоха; чередуйте 30:2 до прибытия медиков или пока ребенок не начнет дышать.

Совет: если вам страшно делать реанимацию или боитесь навредить — все равно действуйте. Хуже, чем ничего не делать, не бывает.

Мозг без кислорода начинает повреждаться уже через 3-5 мин. Поэтому, чем раньше вы начнете действовать, тем выше шансы на полное восстановление без осложнений.

Самые распространенные ошибки

  • Перевернуть ребенка вниз головой, чтобы «вылилась вода» — миф! Это неэффективная потеря времени.

  • Хлопать по щекам или «приводить в чувство» — бесполезно, если нет дыхания.

  • Терять время на поиск взрослого или спасателя, лучше немедленно действовать самостоятельно.

  • Не вызывать скорую, если ребенок пришел в сознание. Обязательно нужно сделать это. Утопление может иметь отложенный эффект, например, так называемое «сухое утопление», когда симптомы появляются через несколько часов.

Стоит помнить

  • Всегда следите за детьми возле воды. Даже надувной бассейн может быть опасным.

  • Устанавливайте сетки вокруг домашних водоемов.

  • Научите ребенка базовым правилам поведения на воде.

  • Запишитесь на курсы по первой помощи — это важнее, чем кажется.

Ситуация, когда ребенок тонет — один из самых страшных сценариев для любого родителя. Но именно ваше хладнокровие и знание базовых действий могут стать разницей между жизнью и смертью. Не бойтесь брать ответственность. Помните, лучше вы сделаете что-то несовершенно, чем не сделаете ничего.

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