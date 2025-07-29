"Трамп в эти игры не играет": в США пригрозили диктатору Путину

Владимир Путин. / © Associated Press

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Американские сенаторы из Республиканской партии поддерживают подход президента США Дональда Трампа к России и, в частности, диктатору РФ Владимиру Путину. Единственный путь заставить “фюрера” к миру – через экономическое давление и силу.

Об этом сообщает корреспондентка "Суспільного" из Вашингтона.

Сенатор Джон Кеннеди сравнил взаимодействие с Путиным с "кормлением акулы из руки". Диктатор РФ пренебрежительно относится к Штатам и лично к Трампу, считает республиканец.

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"Путин понимает только силу. С ним невозможно найти общий язык. Единственный способ заставить его к переговорам - заставить голодать его военную машину. Мы должны ударить по его бюджету, остановив продажу российской нефти из-за вторичных санкций", - заявил Кеннеди.

Между тем, сенатор-республиканец Берни Морено подчеркнул: Путин "скоро узнает", что Дональд Трамп - не Джо Байден, и с ним не удастся играть в игры.

"Убийства в Украине должны прекратиться. И если Путин хочет затянуть это или играть - он узнает, что Трамп в эти игры не играет", - отмечает Морено.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм отмечает, что диктатор РФ Владимир Путин просчитался по поводу Трампа. По словам Грэма, он полностью понимает разочарование американского лидера в постоянных атаках России на Украину. Это, считает он, свидетельствует об "отсутствии реального желания сесть за стол мирных переговоров".

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Кроме того, соратник Трампа обратился к россиянам , которые считают, что американский президент не является серьезным по поводу завершения кровопролития между Украиной и Россией. Он призвал к переговорам, потому что, мол, россияне "вскоре увидят, что Джо Байден больше не президент".

Дата публикации 17:10, 28.07.25 Количество просмотров 550 Трамп удивляет новым дедлайном для Путина: Я очень разочарован Путиным и сокращаю 50-дневный срок до...