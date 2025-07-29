Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев набросился на сенатора США Линдси Грэмма в Сети. Представителя России разозлил призыв к переговорам.

Об этом Медведев написал в сети X.

По его словам, Россия не позволит указывать ей, когда начинать переговоры по миру в Украине.

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«Не тебе ли Трампу диктовать, когда начинать мирные переговоры. Все завершится, когда будут достигнуты цели военной операции. Работай с Америкой, дедушка!», — издал путинский муртад.

Публикация Грэма

Грэм обратился к россиянам, которые считают, что Трамп не является серьезным по поводу завершения кровопролития между Украиной и Россией.

«Вы и ваши клиенты в скором времени, к сожалению, ошибетесь. Вы также скоро увидите, что Джо Байден больше не президент. Садитесь за стол мирных переговоров», — подчеркнул он.

Традиционно, ответ главного пьяницы РФ не заставил себя ждать.

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«Трамп играет в ультиматум с Россией: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия — это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не уходите по дороге Сонного Джо!», — высказался россиянин.

Ранее Медведев прибег к угрозам из-за согласования послами Евросоюза 18-го пакета санкций против России. Он пообещал еще более сильные удары по объектам Украины. Он отмечает: позиция РФ не изменится.

«Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима будет продолжаться. Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой», — отметил путинский представитель.

Медведев принялся прямо призывать к ненависти в отношении стран ЕС, назвав это «важнейшим оружием, позволяющим наиболее эффективно двигаться к своей противоположности — любви».

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