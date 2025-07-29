Чем действительно могли питаться неандертальцы — версия ученых

Неандертальцы / © Associated Press

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Высокие показатели азота в останках неандертальцев долгое время заставляли учёных считать их почти исключительно плотоядными. Однако новое исследование американских антропологов указывает на менее очевидный источник этого азота – личинки мух.

Об этом пишет Independent.

Ранее анализ стабильных изотопов в костях неандертальцев показывал, что их рацион походил на питание таких гиперхищников, как львы или гиены — с большой долей мяса. Но учёные знали: люди не способны долго выживать на диете, которая на 70% или больше состоит из белка. Такой рацион вызывает белковое отравление - состояние, известное как "кроличий голод".

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Так что на самом деле ели неандертальцы?

Новые данные могут ответить: ученые предполагают, что часть их рациона могли составлять личинки мух — опарыши. Они богаты жиром, доступны в больших количествах после убоя животных, и, что самое интересное, имеют очень высокое содержание изотопа азота-15.

Изотопы раскрывают, что ели предки

Изотопный анализ – это исследование соотношения азота-15 к азоту-14 в ископаемых остатках. Чем выше этот показатель (δ¹⁵N), тем выше ступень в пищевой цепи занимало животное. У неандертальцев этот показатель стабильно высок — как у хищников, едящих преимущественно мясо.

Но анализ данных судебно-медицинских исследований, где изучали современные мышцы и личинки мух, показал: у личинок, питающихся мертвыми тканями, δ¹⁵N может достигать от 5,4 до 43,2 промилле. Это почти в четыре раза больше, чем у древних травоядных.

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Еда, богатая азотом, была под ногами

По мнению исследователей, неандертальцы могли регулярно потреблять личинок вместе с сохранившимся или подмороженным мясом как источник жиров и дополнительных питательных веществ. Это и могло привести к высоким показателям азота-15 в их останках.

Еда, которую современный человек считает неприемлемой, могла быть важной частью рациона неандертальцев. Исследователи предполагают: привычка есть гниющее мясо и личинок была культурной практикой, прямо влияющей на химические следы в их костях.

В 2017 году антрополог Джон Спет выдвинул гипотезу: высокие значения δ¹⁵N у неандертальцев могли быть следствием регулярного потребления уже начавшего гнить мяса. Такую пищу, по историческим источникам, охотно ели арктические охотники-собиратели. Для многих коренных народов полностью разложена животная пища – не крайний случай, а обычная традиция, иногда даже деликатес.

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Несмотря на отвратительный запах, такое мясо считалось вкусным. Его сознательно оставляли на длительное время, позволяя гнить и кишить личинками. Европейские путешественники часто описывали тошноту от запаха, но сами жители говорили: "Мы не едим этот запах".

Еда, которую не потребляют хищники

По мнению авторов исследования, именно такие культурные практики – ферментация, обработка, консервирование мяса – отличали диету неандертальцев от обычного хищничества. Личинки, ферментированное содержимое желудков и другие продукты, связанные с гниением, не входят в рацион обычных хищников, но могли систематически потребляться гомининами.

Эти продукты содержат высокие концентрации азота-15, что и могло формировать впечатление о гиперхижей диете неандертальцев. Исследователи предполагают, что источниками такого изотопного профиля были жирная ткань, частично разложенное мясо, ферментированные внутренности животных и личинки – живые или мертвые.

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Вопросы остаются

В то же время исследователи признают, что пока нельзя утверждать, что именно личинки дали тот же эффект, который фиксируют в ископаемых остатках. Среди открытых вопросов – сколько личинок нужно съесть, чтобы получить значения δ¹⁵N, которые мы видим у неандертальцев? И как меняется питательная ценность таких продуктов с течением времени?

Авторы призывают к дальнейшим экспериментальным исследованиям, которые помогут более точно определить влияние традиционной обработки и хранения пищи на изотопный профиль. Это позволит лучше понять, что на самом деле ели наши предки и почему их химические следы иногда вводят в заблуждение.