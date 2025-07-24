Популярная диета карнивор: в чем ее опасность

Поклонники этой диеты утверждают, что она обеспечивает устойчивую энергию в течение дня. / © Pixabay

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Мясная диета часто приводит к быстрой потере веса из-за отсутствия углеводов. Поскольку белковые продукты быстро насыщаются, человек начинает употреблять меньше пищи, а исключение углеводов создает дефицит калорий. Этот эффект позволяет снизить массу тела в короткие сроки.

Однако отказ от клетчатки и других продуктов может быть опасен для организма человека.

В чем опасность такой диеты, по данным специалистов, читайте ниже.

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Нехватка клетчатки

В рационе совсем нет овощей, ягод или фруктов, а значит и клетчатки, которая нужна для здоровой работы кишечника. Это может привести к запорам, вздутию и даже серьезным заболеваниям ЖКТ.

Дефицит витаминов и микроэлементов

Витамин C, фолиевая кислота, магний, калий, антиоксиданты — все это мы в основном получаем из растительной пищи. Без них повышается риск анемии, проблем с сердцем, кожей и иммунитетом.

Перегрузка почек и печени

Избыток белка создает большую нагрузку на почки. Печень же работает в режиме повышенной переработки жиров и белков, что может провоцировать обострение хронических заболеваний или развитие новых.

Риск развития рака

Исследования показывают, что частое употребление красного мяса может способствовать развитию колоректального рака. Некоторые мясные продукты также связаны с повышенным риском онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

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Ранее мы писали о том, какие диеты не работают. Больше об этом читайте в новости.