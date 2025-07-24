Популярна дієта карнівор: у чому її небезпека

Прихильники цієї дієти стверджують, що вона забезпечує стійку енергію протягом дня / © Pixabay

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М’ясна дієта часто призводить до швидкої втрати ваги через відсутність вуглеводів. Оскільки білкові продукти швидко насичують, людина починає споживати менше їжі, а виключення вуглеводів створює дефіцит калорій. Цей ефект дозволяє знизити масу тіла в короткі терміни.

Однак відмова від клітковини та інших продуктів може бути небезпечною для організму людини.

У чому небезпека такої дієти, за даними спеціалістів, читайте нижче.

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Нестача клітковини

У раціоні зовсім немає овочів, ягід чи фруктів, а отже — й клітковини, яка потрібна для здорової роботи кишківника та підтримки мікробіому. Це може призвести до закрепів, здуття і навіть серйозних захворювань ШКТ.

Дефіцит вітамінів і мікроелементів

Вітамін C, фолієва кислота, магній, калій, антиоксиданти — усе це ми здебільшого отримуємо з рослинної їжі. Без них підвищується ризик анемії, проблем із серцем, шкірою та імунітетом.

Перевантаження нирок і печінки

Надлишок білка створює велике навантаження на нирки. Печінка ж працює в режимі підвищеної переробки жирів і білків, що може провокувати загострення хронічних хвороб або розвиток нових.

Ризик розвитку раку

Дослідження свідчать, що часте вживання червоного м’яса може сприяти розвитку колоректального раку. Деякі процесовані м’ясні продукти також пов’язують із підвищеним ризиком онкологічних захворювань шлунково-кишкового тракту.

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Раніше ми писали про те, які дієти не працюють. Більше про це читайте у новині.