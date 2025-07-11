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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
2 хв

Організм виснажиться, а результату не буде: які дієти не працюють

Багато хто, бажаючи схуднути чи поліпшити здоров’я, звертається до модних дієт. Але правда в тому, що більшість дієт не дають тривалого результату і навіть можуть нашкодити організму.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Існують дієти, які не працюють

Існують дієти, які не працюють

Тема схуднення ніколи не буває такою актуальною як влітку та після свят. Величезна кількість дієт та спеціальних програм пропонують швидкі та майже фантастичні результати.

Однак є низка дієт, які не тільки не дають результату, але ще й шкідливі.

Питна дієта

На сьогоднішній день існує багато різновидів питної дієти, але ефект від них однаковий. Ця дієта просто знижує тонус, знесилює, а ще може викликати діарею.

Капустяна дієта

Це один з найпопулярніших способів схуднути. Якщо ви будете їсти виключно страви з капусти протягом 2 тижнів, то можете скинути 6-8 кг. Ви дійсно скинете зайву вагу на цій дієті, але капустяна дієта дуже виснажує організм, тому після відновлення звичної схеми живлення ще довго не зможете наїстися.

Низкожирова дієта

Дієти з низьким змістом жиру неефективні. Головна помилка полягає в омані, що можна їсти в необмеженій кількості їжу з низьким вмістом жирів. Найчастіше продукти, що містять менше жиру, містять більше цукру, тому вага тільки продовжує збільшуватися.

Сироїдіння

Багато пробують дієту, яка полягає у вживанні в їжу тільки сирих продуктів.

Ця дієта ефективна в теорії, але вона може призвести до небажаних наслідків. Нам необхідно вживати в їжу продукти, що містять білок для підтримки м’язової маси і загального стану здоров’я. А в сирої їжі, як правило, недостатньо цього.

Раніше ми писали, як можна схуднути на кефірі за три дні. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
226
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