Організм виснажиться, а результату не буде: які дієти не працюють

Існують дієти, які не працюють

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Тема схуднення ніколи не буває такою актуальною як влітку та після свят. Величезна кількість дієт та спеціальних програм пропонують швидкі та майже фантастичні результати.

Однак є низка дієт, які не тільки не дають результату, але ще й шкідливі.

Питна дієта

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На сьогоднішній день існує багато різновидів питної дієти, але ефект від них однаковий. Ця дієта просто знижує тонус, знесилює, а ще може викликати діарею.

Капустяна дієта

Це один з найпопулярніших способів схуднути. Якщо ви будете їсти виключно страви з капусти протягом 2 тижнів, то можете скинути 6-8 кг. Ви дійсно скинете зайву вагу на цій дієті, але капустяна дієта дуже виснажує організм, тому після відновлення звичної схеми живлення ще довго не зможете наїстися.

Низкожирова дієта

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Дієти з низьким змістом жиру неефективні. Головна помилка полягає в омані, що можна їсти в необмеженій кількості їжу з низьким вмістом жирів. Найчастіше продукти, що містять менше жиру, містять більше цукру, тому вага тільки продовжує збільшуватися.

Сироїдіння

Багато пробують дієту, яка полягає у вживанні в їжу тільки сирих продуктів.

Ця дієта ефективна в теорії, але вона може призвести до небажаних наслідків. Нам необхідно вживати в їжу продукти, що містять білок для підтримки м’язової маси і загального стану здоров’я. А в сирої їжі, як правило, недостатньо цього.

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Раніше ми писали, як можна схуднути на кефірі за три дні. Більше про це читайте у новині.