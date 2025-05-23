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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
256
Время на прочтение
1 мин

Белковая диета: принцип действия и разрешенные продукты

Белковая диета — это способ питания, в котором главную роль играет белок, а углеводы и жиры ограничиваются.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Белковая диета – один из самых легких способов быстро похудеть.

Белковая диета — один из самых легких способов быстро похудеть / © Pixabay

Белковая диета является одним из наиболее эффективных способов похудания на длительный период времени. Суть этой диеты — употреблять продукты с высоким содержанием белка.

Роль белка в организме человека важна — он является основным строительным материалом для всех наших органов.

Рекомендованная ежедневная дозировка должна составлять не менее 50 граммов. Это примерно 150 г рыбы или белого мяса.

Эта диета, как и любая другая, базируется на определенных принципах:

  • Есть нужно часто (5-6 раз в день), но небольшими порциями

  • В день нужно выпивать 1,5-2 л чистой воды

  • Из рациона следует полностью исключить сладости, субпродукты и фаст-фуд

  • Также нельзя употреблять газированные напитки, кофе лучше заменить травяным чаем

  • Во время диеты нельзя употреблять жареную пищу

  • Продукты должны быть приготовлены на пару или в духовке

  • Диета должна обеспечивать менее 30 г клетчатки в день

  • При диете 2/3 белка должны поступать из продуктов животного происхождения и 1/3 из продуктов растительного происхождения.

  • Необходимо исключить потребление соли

Людям, пытающимся сбросить вес, рекомендуется употреблять: постное мясо (курицу, индейку, утку, говядину), рыбу и морепродукты, а также овощи (капусту, огурцы, помидоры). Во время белковой диеты важны также молочные продукты (творог, молоко, кефир).

Ранее мы писали, как употребление грейпфрута поможет похудеть. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
256
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