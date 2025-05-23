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Белковая диета: принцип действия и разрешенные продукты
Белковая диета — это способ питания, в котором главную роль играет белок, а углеводы и жиры ограничиваются.
Белковая диета является одним из наиболее эффективных способов похудания на длительный период времени. Суть этой диеты — употреблять продукты с высоким содержанием белка.
Роль белка в организме человека важна — он является основным строительным материалом для всех наших органов.
Рекомендованная ежедневная дозировка должна составлять не менее 50 граммов. Это примерно 150 г рыбы или белого мяса.
Эта диета, как и любая другая, базируется на определенных принципах:
Есть нужно часто (5-6 раз в день), но небольшими порциями
В день нужно выпивать 1,5-2 л чистой воды
Из рациона следует полностью исключить сладости, субпродукты и фаст-фуд
Также нельзя употреблять газированные напитки, кофе лучше заменить травяным чаем
Во время диеты нельзя употреблять жареную пищу
Продукты должны быть приготовлены на пару или в духовке
Диета должна обеспечивать менее 30 г клетчатки в день
При диете 2/3 белка должны поступать из продуктов животного происхождения и 1/3 из продуктов растительного происхождения.
Необходимо исключить потребление соли
Людям, пытающимся сбросить вес, рекомендуется употреблять: постное мясо (курицу, индейку, утку, говядину), рыбу и морепродукты, а также овощи (капусту, огурцы, помидоры). Во время белковой диеты важны также молочные продукты (творог, молоко, кефир).
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