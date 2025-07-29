Курс валют на 30 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН

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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 30 июля. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 1 копейку и составляет 41,78 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 41,78 (-1 коп.)

Курс евро

1 евро — 48,22 (-47 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,26 (-17 коп.)

Ранее речь шла о том, что евро продолжает преподносить сюрпризы. Так, после, казалось бы, уверенного трехнедельного тренда на удешевление, курс евровалюты снова быстро направился вверх, преодолел 49 грн и почти дошел до 49,5 грн за единицу.

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Почему евро «ожил», чего ожидать на этой неделе от курса валют в Украине, будет ли курс 50 грн/евро, которым может быть курс доллара, что выгоднее — доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.