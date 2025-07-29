В Германии разбился вертолет Бундесвера: что известно

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В Германии разбился военный вертолет.

Об этом сообщает Bild.

Авиатроща произошла во вторник, 29 июля, близ Гриммы, федеральная земля Саксония.

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СМИ со ссылкой на собственные источники утверждает, что речь идет о вертолете Бундесвера.

По словам очевидцев, обломки вертолетной машины плавают во впадине. На месте работают пожарные и полиция в большом количестве. Также вызвали водолазов. Судьба пилота неизвестна.

Сообщается, что обломки нашли гребцы, плывущие по реке Мульде. Место аварии находится очень близко к автобану Дрезден — Лейпциг 14.

Военные пока не комментируют ситуацию.

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Полиция объявила место аварии запрещенной военной зоной и строго-настрого запретила любым присутствующим фотографировать.

Напомним, 25 июля в Алматинской области Казахстана пропал военный вертолет Eurocopter EC-145. Утром 26 июля спасатели обнаружили обломки вертолета.