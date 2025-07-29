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У Німеччині розбився гелікоптер Бундесверу: що відомо
Уламки гвинтокрилої машини плавають у западині. На місці працюють пожежники та поліція, також викликали водолазів. Доля пілота не відома.
У Німеччині розбився військовий гелікоптер.
Про це повідомляє Bild.
Авіатроща сталася у вівторок, 29 липня, поблизу Грімми, федеральня земля Саксонія.
ЗМІ з посиланням на власні джерела стверджує, що йдеться про гелікоптер Бундесверу.
За словами очевидців, уламки гвинтокрилої машини плавають у западині. На місці працюють пожежники та поліція у великій кількості. Також викликали водолазів. Доля пілота не відома.
Повідомляється, що уламки знайшли веслярі, які пливли по річці Мульде. Місце аварії знаходиться дуже близько до автобану Дрезден — Лейпциг 14.
Військові поки не коментують ситуацію.
Поліція оголосила місце аварії забороненою військовою зоною та суворо заборонила будь-яким присутнім особам фотографувати.
Нагадаємо, 25 липня в Алматинській області Казахстану зник військовий вертоліт Eurocopter EC-145. Вранці 26 липня рятувальники виявили уламки гвинтокрила.