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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Німеччині розбився гелікоптер Бундесверу: що відомо

Уламки гвинтокрилої машини плавають у западині. На місці працюють пожежники та поліція, також викликали водолазів. Доля пілота не відома.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Німеччині розбився гелікоптер Бундесверу: що відомо

© Укрінформ

У Німеччині розбився військовий гелікоптер.

Про це повідомляє Bild.

Авіатроща сталася у вівторок, 29 липня, поблизу Грімми, федеральня земля Саксонія.

ЗМІ з посиланням на власні джерела стверджує, що йдеться про гелікоптер Бундесверу.

За словами очевидців, уламки гвинтокрилої машини плавають у западині. На місці працюють пожежники та поліція у великій кількості. Також викликали водолазів. Доля пілота не відома.

Повідомляється, що уламки знайшли веслярі, які пливли по річці Мульде. Місце аварії знаходиться дуже близько до автобану Дрезден — Лейпциг 14.

Військові поки не коментують ситуацію.

Поліція оголосила місце аварії забороненою військовою зоною та суворо заборонила будь-яким присутнім особам фотографувати.

Нагадаємо, 25 липня в Алматинській області Казахстану зник військовий вертоліт Eurocopter EC-145. Вранці 26 липня рятувальники виявили уламки гвинтокрила.

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