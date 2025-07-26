Військовий гвинтокрил Eurocopter зазнав катастрофи: що відомо

Місце падіння вертольота. Фото: МНС Казахстану

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Ввечері 25 липня в Алматинській області Казахстану зник військовий вертоліт Eurocopter EC-145. Вранці 26 липня рятувальники виявили уламки гвинтокрила.

Про це повідомило Міністерство надзвичайних ситуацій Казахстану.

Вертоліт вилетів із населеного пункту Лугове та мав прибути до міста Отар. На борту перебували троє членів екіпажу.

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Після зникнення з радарів у регіоні розгорнули масштабну пошуково-рятувальну операцію. До неї залучили близько 200 рятувальників, два повітряні судна, дрони, десятки одиниць спецтехніки, кінологів і плавзасоби.

Вранці 26 липня рятувальники виявили уламки гвинтокрила. За попередніми даними, він належав Силам повітряної оборони Казахстану. Інформацію про долю екіпажу поки офіційно не оприлюднено.

Причини авіакатастрофи з’ясовують фахівці. Триває розслідування.

Нагадаємо, 22 липня на Волині впав французький винищувач Mirage-2000. Пілот вчасно катапультувався. Справу відкрито за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.

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Авіаційний експерт Валерій Романенко припустив, що авіакатастрофа винищувача Mirage-2000 могла бути спричинена різким маневром.

А льотчик-випробувач Олександр Лиходід заявив, що катастрофа винищувача Mirage-2000, який розбився на Волині, не може бути пов’язана із віком літака. Усі його агрегати та системи замінюються, коли їхній ресурс вичерпується.