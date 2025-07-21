Падіння літака Відео: скрін Вasherkella / Х

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Через авіакатастрофу навчального винищувача Військово-повітряних сил Бангладеш, що сталася на території школи в столиці країни Дакці, загинули 19 людей, а ще 164 отримали поранення.

Про це йдеться на ВВС.

Інцидент трапився у районі Уттара — літак F-7 зазнав технічної несправності після зльоту, що призвело до його падіння на двоповерхову будівлю навчального закладу Milestone School and College. Унаслідок аварії виникла потужна пожежа, яку зафіксували на відео очевидці.

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Представники збройних сил повідомили, що пілот — лейтенант Таукір Іслам — загинув під час спроби відвести літак від густонаселених районів. Аварія сталася близько 13:00 за місцевим часом.

Медики зазначили, що серед постраждалих є як діти, так і дорослі. Більше ніж 50 осіб госпіталізовано до Національного інституту опіків та пластичної хірургії. У школі навчались діти віком від 4 до 18 років.

Відомо, що рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці, де розгорнуто масштабну операцію. На фото видно, як люди спостерігають за діями служб із дахів прилеглих будівель.

Тимчасовий прем’єр-міністр Бангладеш Мухаммад Юнус пообіцяв провести розслідування причин трагедії та надати всю необхідну допомогу постраждалим. Вівторок оголошено днем національної жалоби — державні прапори по всій країні приспущено.

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Раніше в Індії літак втратив потужність і сталася авіакатастрофа через загадкове відключення подачі палива до двигунів.

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