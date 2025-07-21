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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Военный самолет упал на школу — много погибших

Очевидцы происшествия рассказали о взрыве, огне и хаосе, который воцарился после падения самолета.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
Военный самолет упал на школу — много погибших

Падение самолета Видео: Скрин Вашеркелла / Х

Из-за авиакатастрофы учебного истребителя Военно-воздушных сил Бангладеш, произошедшей на территории школы в столице страны Дакке, погибли 19 человек, а еще 164 получили ранения.

Об этом говорится в BBC.

Инцидент произошел в районе Уттара — самолет F-7 испытал техническую неисправность после взлета, что привело к его падению на двухэтажное здание учебного заведения Milestone School and College. В результате аварии возник мощный пожар, который зафиксировали на видео очевидцы.

Представители вооруженных сил сообщили, что пилот — лейтенант Таукир Ислам — погиб при попытке увести самолет от густонаселенных районов. Авария произошла около 13:00 по местному времени.

Медики отметили, что среди пострадавших есть как дети, так и взрослые. Более 50 человек госпитализированы в Национальный институт ожогов и пластической хирургии. В школе учились дети от 4 до 18 лет.

Известно, что спасатели проводят поисково-спасательные работы на месте, где развернута масштабная операция.

Временный премьер-министр Бангладеш Мухаммад Юнус пообещал провести расследование причин трагедии и предоставить всю необходимую помощь пострадавшим. Вторник объявлен днем национального траура — государственные флаги по всей стране приспущены.

Ранее в Индии самолет потерял мощность и произошла авиакатастрофа из-за загадочного отключения подачи топлива к двигателям.

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