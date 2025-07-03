Возле Бали затонул паром с пассажирами: есть погибшие и десятки пропавших без вести

Затопление парома в Индонезии / © AP

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В четверг, 3 июля, спасатели в Индонезии ищут 32 человека, пропавших без вести после крушения парома вблизи острова Бали. Судно KMP Tunu Pratama Jaya затонуло накануне вечером вскоре после выхода из порта Кетапанг в городе Баньюванги на Восточной Яве.

Об этом сообщило издание AP.

Паром направлялся в порт Гилиманук на Бали, расстояние между которыми составляет примерно 50 километров. На борту находилось 53 пассажира, 12 членов экипажа и 22 транспортных средства, в том числе 14 грузовиков.

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По данным Национального агентства по поиску и спасению, спасены 29 человек, еще четыре тела нашли в море.

Поисковые работы осложнялись ночью сильными волнами до 2 метров и отсутствием видимости. Утром погодные условия улучшились, что позволило активизировать операцию. В поисках задействовано девять лодок, среди них — два буксира, два надувных судна, а также местные рыбаки.

Руководитель поисково-спасательного агентства Сурабаи Нананг Сигит сообщил, что связи с паромом не было сразу после его выхода в море. Другие суда компании смогли связаться с ним уже в момент опрокидывания.

Часть пассажиров, которые дрейфовали в воде, нашли в бессознательном состоянии, отметил начальник полиции Баньюванги Рама Самтама Путра.

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В порт, откуда отправился паром, прибыли родственники пропавших. Люди в панике ждали новостей, многие плакали.

Подобные инциденты в Индонезии — не редкость. Из-за сложной географии страны паромы являются популярным видом транспорта, однако часто не соблюдаются требования безопасности.

Напомним, на востоке Индонезии произошло извержение вулкана, что подняло в небо огромное облако пепла. Десятки рейсов до и с курортного острова Бали были отменены.

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